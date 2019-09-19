集集彩繪列車今啟用 俄插畫家卡佳來台觀禮

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）集集彩繪列車「國立集集美術館」今（19）日上午正式啟用，未來1年將行駛於台鐵集集支線上。與台灣以圖結緣的俄羅斯插畫家卡佳（Katya Molodtsova）受交通部長林佳龍邀請來台觀禮。

集集支線彩繪列車「國立集集美術館」上的彩繪石虎圖案今年8月爆出爭議，卻遭質疑根本不像石虎，反而像豹。設計師江孟芝坦言是購買國外付費圖庫，之後又表示是用「Leopard cat」當關鍵字搜尋，並購買俄羅斯插畫家卡佳（Katya Molodtsova）的圖庫，遭到網友炮轟。

而卡佳（Katya Molodtsova）得知台灣石虎面臨生存危機，便手繪一組石虎圖免費供台灣民眾與環保團體使用。

交通部長林佳龍親自到她臉書表達感謝，卡佳同意來台參加集集彩繪列車啟用典禮，讓這起插圖爭議有了圓滿結局。

林佳龍今日在啟用典禮上表示，集集彩繪列車在8月份發表後，因緣際會之下，讓台灣與俄羅斯有了連結，也讓台灣與卡佳結緣。

藉此次啟動記者會的機會，日月潭國家風景區管理處並與行政院農業委員會特有生物研究保育中心合作，現場發起石虎保育簽署活動，再次呼籲保育石虎的重要性，也讓這台彩繪列車的行駛更別具意義。

卡佳將於21日返回俄羅斯，她透過翻譯表示，台灣人相當熱情，景色優美，每天的行程都有驚喜。卡佳也透露，她想去看看太平洋。

集集彩繪列車進站（圖/ 交通部觀光局）