中國又伸黑手？！ 香港導演杜琪峯 請辭金馬評審團主席

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台北金馬影展執行委員會今(19)日表示，原訂擔任第56屆金馬獎評審團主席的香港導演杜琪峯，因與電影投資方製作合約所限請辭，遺缺改由本屆終身成就獎得主、導演王童出任。

至於有媒體報導指「中國黑手再介入」，中央社引述金馬執委會說，「我們現在所能回覆的，就是公告的內容」。

金馬執委會在新聞稿指出，杜琪峯對於他請辭帶來的不便，深感抱歉，金馬執委會及主席李安對杜琪峯的處境表示理解，也祝福杜導演新作順利。

金馬執委會說，七座金馬得主王童，曾獲金馬獎最佳導演獎、最佳美術獎與最佳服裝造型獎各2座，執導的電影曾3度獲金馬獎最佳劇情片獎，及1座最佳動畫長片獎。

王童表示，他將全力以赴。李安也感謝王童鼎力相助。

在此之前，中國電影報在8月7日引述中國國家電影局消息證實，中方將暫停旗下影片和人員參加2019年第56屆台北金馬影展。

中國國務院台灣事務辦公室發言人馬曉光9月11日回答媒體詢問稱，「一些台灣政治勢力」利用兩岸交流活動發表台灣獨立言論，這個責任「民進黨當局和台獨勢力難辭其咎」。

我行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）先前就曾表示，中國片面限制中國藝人或影視工作者參加台灣與國際知名的影展，是中國方面的損失。中國不應以政治打壓藝術創作與言論自由。

第56屆金馬獎入圍名單將於10月1日公布，11月23日舉行頒獎典禮。