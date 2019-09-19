台師大赴緬培育華語師資種子 11歲學員參加盼回鄉教學

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）全球掀起學習華語熱，國立台灣師範大學青年義工團暑期前往緬甸，協助培養華語種子教師。有年僅11歲學員因為家鄉缺師資，他千里迢迢參加研習營，只盼學好中文，回鄉造福他人。

緬甸華校因缺乏師資培育的專業養成，且教師薪資微薄，導致師資流動率極高。

台師大緬甸華校師資培育服務團以培育華校教師為主要服務內容，提升教師教學效能與學生學習品質，並激發教師的熱忱，使其長期持續投入於教學工作。

研習營以「在地化」為核心價值，從教材設計到課程運用，均以在地材料與文化作為考量並自編教材，培訓課程主要分為「教育專業課程」及「學科專業課程」，另外也安排實用的技能工作坊，提供教師多元的學習機會，以帶回學校適切融入教學。

此外，考量當地電腦資源不足，團隊持續推動「資訊應用」相關技能課程，教導學員製作簡報、文書處理等技能應用於教學上。

團員李佳臻回憶，一位來自雲緬邊境小村莊的學員，因家鄉學校很缺老師，年僅十一歲的他已開始在幼兒園教導學童，為了增長教學能力，他千里迢迢來參加華語教師研習。

剛開始不太會說中文，有些字也寫不出來，但他很有勇氣，問他問題時都會盡力回答，也很勇於發表，漸漸地他的中文能力有明顯的提升，甚至還能用中文聊天，最後在教學演示時更榮獲第五名的佳績，從這顆種子的奮力發芽，讓她看見此行服務的價值。

臺師大緬甸華校師資培育服務團持續深耕於緬甸華校逾10年，累計已培育約1,400名種子教師。