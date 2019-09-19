2020台北金鵰微電影展 線上報名開放嘍

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）由台灣企業永續學院(TACS)主辦，台灣永續能源研究基金會(TAISE)執行的「2020台北金鵰微電影展」即日起開放線上報名。

如何打動消費，加深品牌印象，一直是各企業的課題。隨著智慧型手機的普及，人們的生活已悄悄改變，舊有的平面廣告、電視廣告等早已不符合大眾的需求，微電影成了新的行銷手法。

台灣企業永續學院簡又新院長表示，近年製作「微電影」，已成為企業、政府機關、公益組織間風行的行銷方式，許多有趣的微電影，在社會上也掀起一波波話題。

「台北金鵰微電影展」希望藉由微電影的力量，讓大眾看見組織在永續工作上的努力，宣揚永續意識，並進一步引領社會共同參與實現聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)的願景。

台北金鵰微電影展歷年已累積20家企業、71部微電影參加，儼然已成為台灣CSR微電影年度盛會，第四屆獎項包含綜合類獎項、永續類獎項、影音類獎項，並首次增設個人類獎項「最佳導演」、「最佳主角」、「最佳編劇」，藉以表揚個人在微電影中的傑出表現。

「2020台北金鵰微電影展」自即日起開放線上報名至10月18日截止，收件時間則為即日起至11月1日，參賽作品不限題材、表達方式，只要符合企業社會責任、永續發展目標(SDGs)之精神即可參加，歡迎各企業、機關、NPO (非營利組織) 踴躍報名，展現組織在企業永續議題的決心與實踐力。詳細活動資訊請見官方網站及官方粉絲團。

圖片由台灣永續能源研究基金會提供