川普新任國安顧問曾訪台　主張台灣應強化自我防衛

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）美國總統川普在當地時間18日，任命「人質事務特使」(Special Presidential Envoy for Hostage Affairs )歐布萊恩，為新任白宮國家安全顧問。

中央社報導，歐布萊恩曾於2016年訪台，並且將在台期間觀察發表在「國家利益」雜誌上，他認為台灣應強化自我防衛。

川普18日透過推特發表最新人事，任命歐布萊恩（Robert O'Brien）為新任白宮國家安全顧問，接替上週被開除的鷹派國安顧問波頓（John Bolton）。

川普在推特上表示：「我與歐布萊恩長期共事，他必定能勝任此職。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，歐布萊恩引用美國前總統雷根的著名外交理念對媒體表示，他上任後，白宮會在接下來一年半時間「以實力維護和平（peace through strength）」。

I am pleased to announce that I will name Robert C. O’Brien, currently serving as the very successful Special Presidential Envoy for Hostage Affairs at the State Department, as our new National Security Advisor. I have worked long & hard with Robert. He will do a great job! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 18, 2019

華府外交圈人士透露，歐布萊恩長年活躍於共和黨外交圈。雖然他過去並未涉及對台議題，但對台立場與國會共和黨團十分接近，也與川普政府立場一致，對台友好。

他了解台灣面臨來自中國的軍事威脅、假訊息滲透，也認為台灣應當強化自我防衛能力，以抵禦來自中國的軍事威脅。

中央社報導稱，歐布萊恩曾在2016年5月訪台，當時正是總統蔡英文當選後舉辦就職典禮期間。他在返美後，將在台灣的觀察發表在外交雜誌「國家利益」（National Interest）中，這篇文章可一窺歐布萊恩對台立場。

歐布萊恩在文章中形容台北是個美麗且不斷發展的城市，居民可以安心在晚間出門，街上有音樂、電影院人滿為患、夜市裡到處是販賣各種美食的攤位，上網也不需經過審查，市中心還有24小時營業的多元書店。

他在這篇文章中準確預測，在蔡總統拒絕承認「九二共識」後，中國會企圖策動台灣邦交國轉向、也可能會在台灣海峽舉行大規模軍事演習。

歐布萊恩也預見香港「一國兩制」不會有成效，台灣看到香港的發展也從中學習，台灣人可能想與中國做生意，但對中國國家主席習近平與他的共產黨統治毫無興趣。