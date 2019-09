川普新任國安顧問曾訪台　主張台灣應強化自我防衛

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)美國總統川普在當地時間18日,任命「人質事務特使」(Special Presidential Envoy for Hostage Affairs )歐布萊恩,為新任白宮國家安全顧問。

中央社報導,歐布萊恩曾於2016年訪台,並且將在台期間觀察發表在「國家利益」雜誌上,他認為台灣應強化自我防衛。

川普18日透過推特發表最新人事,任命歐布萊恩(Robert O'Brien)為新任白宮國家安全顧問,接替上週被開除的鷹派國安顧問波頓(John Bolton)。

川普在推特上表示:「我與歐布萊恩長期共事,他必定能勝任此職。」

美國有線電視新聞網(CNN)報導,歐布萊恩引用美國前總統雷根的著名外交理念對媒體表示,他上任後,白宮會在接下來一年半時間「以實力維護和平(peace through strength)」。

I am pleased to announce that I will name Robert C. O’Brien, currently serving as the very successful Special Presidential Envoy for Hostage Affairs at the State Department, as our new National Security Advisor. I have worked long & hard with Robert. He will do a great job!