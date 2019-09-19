新南向以來最優成績 台首獲穆斯林旅遊指數第3

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）政府致力打造穆斯林友善環境，推動清真食品及餐廳認證，成效頗豐，榮獲今年「全球穆斯林旅遊指數」非穆斯林國家中第3名，這也是第一次進到前3名，也是蔡政府推動新南向政策以來最好的成績。

總統蔡英文9月18日上午接見「108年我國回教朝覲團」，致詞時她恭喜團員完成伊斯蘭教中一生至少要進行一次、最神聖的朝覲功課。她相信這應該會是一個閱歷豐富的旅程，對於靈性的啟發和視野的開展也很有幫助。

蔡英文指出，伊斯蘭教是世界上最具影響力的宗教之一，尤其是伊斯蘭的教義當中，非常推崇和平及正義，尤其是也認為對貧弱、困苦的群體要有更多照顧。這些教義和觀念對於整體社會來說，有非常良善的影響。

蔡英文指出，政府也致力打造穆斯林友善的環境，希望更多穆斯林朋友來到臺灣，有賓至如歸的感覺。現在在機場、在車站，還有很多重要景點，例如日月潭、阿里山，還有故宮北院，都已經設有穆斯林祈禱室，方便穆斯林朋友進行每日功課。

蔡英文也提到，目前政府推動的清真食品認證及清真餐廳認證，已經獲得200多家餐廳的響應。未來也會繼續協助業者了解清真產業，取得清真認證，加強我們和穆斯林世界的往來。

今年9月開始，也已經有「清真產品販賣機」開始上路，裡面提供的飲料零食和商品，也都有獲得清真認證，就是希望為穆斯林朋友，提供更便利友善的旅遊和生活環境。

蔡英文表示，政府的這些努力也反映在國際評比中。根據「全球穆斯林旅遊指數」排名，臺灣從過去的第7名、第5名，今年更進一步榮獲非穆斯林國家中的第3名，這也是第一次進到前3名，這是推動新南向政策以來最好的成績，也顯示政府對於穆斯林朋友的用心，逐漸受到肯定。