台灣屈公病又添三起　中和國強嶺封閉管制

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）疾管署表示台灣又新增三例屈公病，三起案例皆曾於中和區國強嶺附近活動，初步研判於該區域周邊感染的可能性較高，疾管署呼籲，該區域部分步道及周邊環境仍持續管制中。

疾病管制署今（18）日公布國內新增3例本土屈公病病例，為新北市永和區保平里60多歲男性、中和區中興里40多歲女性、及台北市萬華區華中里80多歲男性。3人分別自8月30日、9月4日及14日因陸續出現發燒、肌肉關節痛、結膜炎及紅疹等症狀就醫，皆於於今日檢驗確診。

疾管署表示，其中兩人平時活動地除住家外，亦經常至中和區錦昌里運動，因該地鄰近國強嶺之周邊區域，初步研判他們於運動地點周邊感染的可能性較高；另外，確診女性住家位於國強嶺封鎖管制步道口旁，且發病前曾至國強嶺周邊區域爬山，研判其於國強嶺周邊感染的可能性較高。

衛生單位接獲通報後，即針對3名個案居住地及活動地周邊進行孳生源清除及化學防治等工作。新北市政府已於擴大中和區之區塊防治執行範圍至25里，並再次呼籲，中和區國強嶺部分步道及周邊環境仍持續管制中，請民眾切勿擅闖以免觸法。

今年截至目前我國共81例屈公病病例，其中14例為本土病例，分別為新北市13例及台北市1例；另境外移入病例67例，感染國家以緬甸47例為多、其次為泰國10例，近一個月新增病例感染國家以緬甸為主。

疾管署指出，近期受東北風影響，北部有局部降雨情形，提醒民眾雨後應加強環境巡查，澈底清除積水容器，防範病媒蚊孳生；如有發燒、頭痛、噁心、出疹及關節痛等疑似症狀應儘速就醫，並告知旅遊活動史等，以利及早通報、診斷及防治。