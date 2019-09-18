北海岸國際風箏節20週年　「箏愛北海岸」

2019新北市北海岸國際風箏節將於9月21日於石 門風箏公園盛大登場，今(18日)記者會現場， 由模特兒帶著北海岸在地業者製作的立體風箏走秀開場， 以草地作為走秀的伸展台，展示出風箏的獨特魅力， 並邀請大家一起到北海岸看風箏、放風箏、玩風箏。

北海岸向來是新人拍婚紗、情侶愛相隨的熱門景點， 今適逢國際風箏節邁入第20年，同時2019音寓有愛您依舊的涵 義，所以此次風箏節特別以【箏愛北海岸】為主題，將在北海岸天空 放飛滿滿的愛心，更邀請20對情侶同場放飛、高喊愛的宣言。 活動期間也將串起北海岸的愛情產業鏈， 結合在地的特色店家展出風箏工藝，以及推出情人套餐或下午茶， 讓民眾感受、分享箏心、箏愛的北海岸專屬的風箏嘉年華。

此外又以豬年設計一特別企劃-【豬事亨通】， 風箏選手們帶來了山豬及其他豬造型風箏， 還有十米長的毛毛蟲的風箏及一層樓高的書包造型等各式氣囊風箏， 還有可愛逗趣的小丸子造型串聯風箏與特技風箏…等， 也都在今日的記者會現場亮相，祝福活動當日諸事順利。

新北市政府文化局專門委員陳春美表示，今年風箏節以【 箏愛北海岸】為主題，除了心型風箏， 也規劃了各項情侶共遊的活動，另外， 本次更邀請來自全球各方的好手，包含德國、美國、日本、新加坡、 馬來西亞、印尼、大陸與台灣等，逾20個隊伍、 百位國內外風箏好手參加，帶來各具特色的造型風箏， 如韓國首次帶來可愛貓造型風箏，德國的可愛卡通風箏、印尼15米 長的紅猴王的軟體風箏以及特技風箏和串聯風箏等， 千箏萬鳶齊飛上天在北海岸的天空來場一場箏奇、箏漾、 箏好玩的風箏饗宴。

新北市北海岸國際風箏節將於21日號登場，活動從上午10時起至 下午5時止，有各國精采的風箏飛揚外，舞台上也邀請了momo家 族及多個表演團體與親子同樂，現場好康有集章闖關送主題小風箏( 限量1600支)及大小朋友喜愛的「糖果風箏」、「風箏DIY」 和「風箏互動」。同時安排「農特產市集」、「風箏工藝展」， 本次工藝展與當地業者齊心製作的立體風箏， 將在活動前一周於各店家展出， 並還有搭配了一系列的好康等你來拿。活動當天09:00至18: 30於淡水線「紅樹林捷運站」安排免費接駁專車，歡迎多加利用。 9月21日歡迎闔家來北海岸享受風箏之旅！活動相關詳情請至ht tp://www.ntpc-kite.com/ 查詢或電洽02-26381721轉605游先生。