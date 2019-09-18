富邦證券存股雙十等權重報酬指數ETN 價格創新高

指數投資證券ETN商品已於今年4 月30日正式掛牌交易，在美中貿易糾紛持續籠罩的大環境下， 富邦證券發行之富邦「存股雙十等權重報酬指數」ETN(代號02 0001)異軍突起， 在市場不確定性高的嚴峻考驗下價格穩在發行價之上， 目前價格已接近創下掛牌以來高點，另一檔富邦「 特選大蘋果報酬指數」ETN(代號020000)自最低點起漲至 近期波段亦有超過17%的漲幅。

富邦「存股雙十等權重報酬指數」ETN連結由台灣指數公司所編制 之「存股雙十等權重報酬指數」， 該指數篩選市值與流動性俱佳且透過六項因子指標評選， 依綜合評分取前20檔標的組成，指數每年元月定審一次， 以確保指數組成股符合條件，最新指數組成股標的包括統一、台塑、 南亞、台化、光寶科、仁寶、國巨、台積電、廣達、南亞科、友達、 可成、元大金、兆豐金、中信金、統一超、大立光、遠傳、 中租及寶成， 該指數以台股大盤各類股成分權重為參考選取各類股具代表性之標的 ，定審時設定每檔權重一致， 強調分散風險與兼具穩健成長雙重優勢。

指數投資證券ETN商品交易手續費與ETF相同皆為千分之一， 發行後可採次級市場直接掛牌交易，投資機動性高，且ETN連結報 酬指數直接反應指數表現，除管理費外無追蹤誤差， 另外報酬指數將配息直接滾入指數再投資的特點， 可將投資效率極大化並具有節稅效益，惟投資前須確認ETN發行年 限及提前強制贖回機制等規範，並請詳閱商品公開銷售說明書。