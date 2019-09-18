新北新住民語文七語全開 跨文化學習培育未來人才

12年國教新課綱今年正式施行， 新北市新住民語文課程7語全開，108學年度共有135所國小、 22所國中開設，總開班數達262班， 共有736名國中小新生選習，其中八成為新住民子女。 新北市除採用教育部委託新北市編撰的全國新住民語文學習教材授課 外，也融入文化體驗，例如：飲食文化、重要節慶及傳統服飾等， 提升學習興趣。

新店區北新國小針對小一新生開設了越南、印尼、泰國、緬甸、 馬來西亞、菲律賓等六國語文課程，是本市開課語言別最多的學校。 校長曾秀珠積極推廣多元文化， 利用午間廣播邀請各語別教學支援人員介紹東南亞文化及歌謠， 同時結合節慶舉辦多元文化闖關體驗活動。 新莊區頭前國中有36位新生選習越、印、泰、菲、馬五語， 其中選習越南語課程學生數多達20人， 是本市新生選習新住民語文課程人數最多的學校， 多數選課學生並非新住民子女，而是出於對語言學習的興趣。

來自越南的陳惠蘭擔任8校的新住民語文教支人員， 是跨校授課節數最多的教師之一。 她從102年就投入越南母語教學，累積多年豐富的經驗。 上課時她會搭配小遊戲進行教學，例如： 透過擲骰子等活動鼓勵學生問答。 假日時她更主動參加教育局成立的新住民語文教支人員共備社群。 來自印尼的陳珊蘭在5校授課， 是印尼語授課校數最多的新住民語文教支人員。 她表示除了語文教學，還會教導學生DIY印尼美食，如薑黃飯、 椰絲糯米球等，將飲食文化融入課程。此外， 也結合12月22日印尼母親節，讓學生換上印尼國服、 用印尼語寫卡片向媽媽表達感謝。

教育局新住民文教輔導科吳宜真科長表示， 與不同文化背景的人共處共事，尊重多元、相互理解， 是未來人才的「必要能力」。新住民語文課程不僅教導語言， 更是跨文化學習，希望教出無國界的小孩，讓學生了解多元文化， 尊重差異，發展自身優勢，成為具有國際競合力的世界公民。