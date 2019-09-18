2019凱度消費者指數：義美第5度奪冠 光泉、福樂緊追在後

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）根據凱度消費者指數發布的《2019全球品牌足跡報告》，本土老字號品牌「義美」以高達9成的家庭普及率，第5度蟬聯台灣民生消費品市場的品牌寶座，亞軍和季軍分別是「光泉」和「福樂」。

凱度表示，前十大排名中，以乳品表現出較高的成長，主要受鮮乳和奶茶產品的驅動；而今年平均氣溫較高也延長了飲料類的旺季，帶來一波強勁的成長。

挺過無數次食安風暴的義美，近年來持續開發新品，在飲料類表現不俗，旗下熱銷商品─義美鮮乳在好市多等通路銷售成績也十分亮眼，都是再度奪冠的關鍵。

據統計，在過去一年有高達9成的台灣家戶皆購買過「義美」品牌，平均購買次數高達10.8次，總計超過8300萬次，消費者觸及數（CRP）更一舉成長20%。

而乳飲品龍頭「光泉」同樣在開發新品上不遺餘力，穩健經營之下，全台家庭普及率也有超過7成，總計超過5900萬次，再次奪下第2名殊榮。

凱度也特別指出，季軍「福樂」一直是台灣著名的乳品品牌，近年來在優格和優格飲料類別上，以「無添加」為賣點，成為市場上第一個推出由百分百鮮乳製成的優格產品的主要乳品品牌，提供天然、創新和多樣化的乳品成功刺激了購買者的購買頻率，在整個快速消費品市場中排名第三。

凱度消費者指數是擁有全球領導地位的消費者指數研究機構，品牌足跡報告涵蓋全球73%的人口，包括43個國家的3000億個真實消費者購買決策，排名涵蓋18000個品牌，200多種民生快速消費品品類，包含飲料、食品、保健等。