臺師大表演所力抗少子化　招生營成果亮眼

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）臺師大表演所力抗少子化浪潮，出動全員教師舉辦體驗式招生營，吸引橫跨各年齡及多元領域共80名學員報名。

國立臺灣師範大學表演藝術研究所（以下簡稱臺師大表演所）近日發布新聞稿指出，該所已舉辦一年一度的課程體驗招生營「漫遊藝世界」，透過全員出席的師長介紹、課程體驗，以及優秀畢業校友分享，帶領有志報考表演所的學員一窺表演藝術的多面向與無限性。

招生營當日共吸引超過80位來自各年齡層、橫跨各領域的學員到場參與課程體驗，加上近20位的師長、工作人員與畢業校友，以百人齊聚臺師大知音劇場的大陣仗，共同探索表演藝術之美，堪稱盛況空前。

臺師大表演所夏學理所長表示，表演所教師全員出席招生營，以最真誠的心，將個人專業與經驗分享給每一位學員。首任所長林淑真教授更以「50年前的臺師大新鮮人」身份，向出席學員介紹臺師大與表演所。

林淑真教授說明，「在座的每一位師長，都是學界、業界的翹楚」，「表演所的一點一滴、從無到有，都是大家齊心努力而得」。她更指出，從現場最年輕的高一學生眼中，看見了熱力光芒，讓她對表演藝術的未來發展深具信心。

臺師大表演所說明，力抗「少子化」浪潮，在師生們的共同努力下，臺師大表演所的辦學暨招生成果非常亮眼。以107學年度為例，全年報考人數較前一年強勁提升超過60%。至於本次令人又一次叫好的招生營，則是依慣例由甫入學的表演所碩一學生籌辦。專案團隊在范聖韜副教授的指導下，於暑假期間進行緊密討論、分工，籌備與宣傳期長達近兩個月。

范聖韜副教授表示，招生營的活動內容除介紹師長與系所外，三大領域的課程體驗更是重頭戲。本次招生營特邀請表演所表演及創作組的碩二劉芮慈同學，以簡易的舞蹈與伸展動作，引領學員體驗肢體開發。隨後學員則以小組為單位，在台詞與劇種限定的情境下，進行短劇與藝術行銷活動創想，完整呈現一日所學。

本次招生營亦邀請三位分別來自行銷及產業組、表演及創作組，以及鋼琴合作組的優秀畢業校友陳麗伃、賴冠穎與鄭斯羽為學員進行專業評析，同時分享個人在表演所的學習歷程與業界經歷，將自身經驗轉化為學員養分，鼓勵學員們勇於朝心之所愛的表演藝術邁進。

適逢表演藝術暨表演藝術教育加速發展階段的臺師大表演所，自今年8月起正式邁入第15週年。成立以來，表演所持續以「團隊力」、「創新力」、「執行力」，將自身打造為「音樂劇/鋼琴合作/藝術行銷」的第一品牌。

所長夏學理表示，108學年度，將以連演10場的《靈山上的獨白》、《藝術管理及行銷論壇暨論文研討會》、《知音鋼琴合作大賞系列》等演出暨學術盛會，向表演所的第二個15年穩健邁進。