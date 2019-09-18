生產兼做綠色保育 貢寮友善農產品守護生態

新北市政府自104年起推動「友善田園區域計畫」 宣導友善耕作，輔導農友加入友善耕作行列，申請慈心有機農業發展 基金會「綠色保育標章」，目前已有61位農友取得綠色保育標章， 在東北角貢寮區龍岡楊振鑫(阿先)農友所經營的「正先農場」， 就是以食蟹獴做為保育標的取得綠保標章，阿先原本從事板模、 銲鐵黑手，回鄉陪伴家中長輩並守護貢寮百年水梯田，農場面積有3 公頃，栽種水稻、甘藷、山藥與蔬菜等，阿先說，以友善耕作之後， 農田的生態變得更加豐富，連食蟹獴、臺灣藍鵲、大冠鷲，林鵰、 無霸勾蜓等珍貴保育類野生動物都回來了。

阿先非常感謝新北市政府的輔導及協助， 他所栽種的有機友善葉菜供應貢寮區多所國中小學營養午餐，6月初 玉米筍與四季豆盛產，農業局發動團購，解決銷售問題，農業局表示 為協助有機友善農友產銷機制，將成立「亞洲有機行銷智能中心」 建立以數位科技創新通路，發展智能行銷模式， 藉由都會消費力量協助農產品銷售，秉持先創通路再開農路的理念， 以「先銷後產」的營運模式， 媒合大眾以契作方式認購有機友善農產品， 讓農友在生產前已有買主，農友可以專心耕作，不必擔心通路問題。

農業局長李玟表示，新北市政府於去(107)年與亞洲地方政府有 機農業促進會（The Asian Local Governments for Organic Agriculture，簡稱ALGOA）簽署合作備忘錄，今年 再度受邀與會，於9月18日至20日在韓國槐山郡舉辦「ALGO A+4國際有機農業政策高峰會」，農業局代表將以「 友善契作平台」主題發表，以新的政策帶動整體有機友善農業發展， 也希望社會各界共同支持新北市的友善田園區域計畫， 透過契作的方式幫助辛苦的小農， 讓更多人一起投入友善農業的行列。

友善耕作農友們除了重視農產品品質與產量， 也非常關心農場內生態保育，為了讓農場內逐漸消失的物種可以重新 建立族群，生生不息的繁衍，農友們以穿山甲、臺灣藍鵲、 藍腹鷴或食蟹獴為保育標的，亦可以陸域棲地、 水域棲地及多樣化棲地，做為保育標的。不僅讓消費者吃得健康， 更能維護自然生態環境，達到生產與生態平衡的永續農業。阿先所生 產的有機、綠色保育友善雙標章驗證稻米與甘藷已經開始銷售， 可以撥打聯絡電話: 0919531030採購，或到「阿先小農田」臉書關心正先農場的大小事！友善耕作需要您的支持！