德國啤酒節在台灣！金車推創意「黑啤」獨家料理

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）德國年度盛事「慕尼黑啤酒節」（OKTOBERFEST）將於這週登場，金車柏克金餐酒集團將應景舉辦2019德國啤酒節，並推出限定套餐及10月節慶啤酒，可品嚐結合傳統德國美食及柏克金「黑啤酒」入菜的獨家料理，此外，活動也將以傳統德國舞蹈揭開序幕，將於20日至10月6日登場。

慕尼黑啤酒節為德國重要節慶之一，又稱做十月節，主打德式鮮釀啤酒的台灣柏克金啤酒餐廳，為讓台灣人也有能享受此佳節的氣氛，應景推出「柏克金餐酒集團 2019德國啤酒節」，為期17天的活動將推出德國啤酒節限定套餐及十月節慶啤酒。

柏克金餐酒集團表示，限定套餐以德國著名的傳統美食為主並融入創意，柏克金餐酒集團的行政主廚葉銘賢特別設計限定套餐，內含多款以柏克金黑啤酒入菜的餐點，其中，黑啤牛肉小漢堡，是將牛五花以黑啤酒醃製軟化肉質，使肉片帶有黑啤酒的麥香和淡淡焙燒氣息，和以黑啤酒製成的布里歐小漢堡。



限定料理(圖/金車)

此外，為了讓「柏克金餐酒集團」德國啤酒節更添風情，餐廳內也增加許多啤酒節元素，活動首（20）日於柏克金啤酒餐廳南京店有傳統德國舞蹈表演，藉此為活動揭開序幕；首兩日也邀請樂團至南京店LIVE演出，以及互動遊戲送啤酒、限定啤酒買一送一等優惠。

柏克金餐酒集團說明，活動期間，每周五、六20:00-21:00柏克金啤酒餐廳松仁店、南京店將輪流時段，舉辦互動的問答小遊戲，答對即免費贈送十月啤酒乙杯；周日至周四20:00-22:00柏克金啤酒餐廳松仁店、南京店與柏克金燒肉屋享十月節慶啤酒買一送一；位於臺北101購物中心B1的柏克金啤酒吧則為周一至周五全天候十月節慶啤酒買一送一。

另外，凡穿著德國傳統服飾至啤酒餐廳松仁店或南京店用餐，就可免費獲得十月節慶啤酒300ml一杯，更多詳情請前往臉書或官網查詢。



優惠活動(圖/金車)