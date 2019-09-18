南韓再爆非洲豬瘟疫情　病毒源頭成謎

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）繼南韓京畿道坡州市的一處養豬場昨（17）日確診首例非洲豬瘟病例之後，南韓毗鄰北韓疫區的京畿道漣川郡也出現非洲豬瘟疫情，南韓確診非洲豬瘟病例已增至2例。

韓聯社報導，漣川郡一家飼養著4700頭豬的養豬場，16日下午向京畿道防疫部門通報疫情，並將疑似感染病毒的死豬採樣送驗，今天早上7點確認檢測結果呈陽性，確診為非洲豬瘟；衛生部門已下達家畜禁運令，並派出防疫人員前往該豬場進行消毒等措施。

南韓政府今日亦將包括坡州、漣川的京畿北部6個市劃定為非洲豬瘟重點防疫區，生豬禁運時間由原來的1週延長到3週，且只允許在指定屠宰場作業，以避免豬隻運往外地，造成疫情擴散。。

由於感染非洲豬瘟的疫情源頭目前尚未確認。農林畜產食品部表示，坡州市養豬場並未用剩飯餵豬，而餵食剩飯是感染非洲豬瘟的原因之一。此外，該農場主人及工作人員在最近3個月內也未曾有過出境記錄。

南韓統一部長官金煉鐵接受媒體訪問時強調，為了防止疫情擴散，需要確定疫情源頭，有關部門正在進行嚴密的追蹤監測、分析種種潛在的傳播途徑。

媒體詢問疫情從北韓流入境內的可能性時，金煉鐵表示，政府對野豬遷徙採取了多項措施，疫情跨境南下的可能性不大。

另外，南韓已向北韓通報境內非洲豬瘟疫情，並強調了南北韓需聯合展開防疫工作的必要性，但截至目前未收到北韓的答覆。