〈時評〉皇后的貞操為什麼始終被質疑？

羅馬帝國凱撒大帝曾說，皇后的貞操不容懷疑。

這句話現在被引用來期許司法界，高標準要求司法人員的操守、品德，不容許有任何瑕疵，避免影響人民對司法的信任。

但是，遺憾的是多年來，始終就是有少數司法人員，不知道潔身自愛，禁不起誘惑，與外界交往複雜，惹人詬病。

今年中秋節連續假期，司法院罕見地在假期第一天發佈新聞稿，表示將移送公懲會委員長石木欽至司法人員審議委員會，追究其不當行為。司法院刻意選擇假期的第一天，發佈新聞稿，某種程度算是相當保留石木欽的顏面。

不料數小時後，石木欽自己發佈聲明，強調「他是因為個人審判作為，不容於當道，竟成鬥爭下的犠牲品」，因此要請辭以示清白，不是憂讒畏譏，而是愛護司法。石木欽在司法界，位階相當高，這麼神來一筆，反而更引起大家的好奇，他究竟有什麼委屈，要辭職以示清白。

司法院的看法可不一樣，因為根據台北地檢署接獲的檢舉，又經過多年的蒐證，證實他與佳和紡織集團董事長翁茂鍾交情匪淺。兩人十多年來，邀宴七十多次，且翁涉嫌炒股被訴，雖然沒有直接證據，證明石木欽涉及不法，但是至少已經證明他不避瓜田李下之嫌，行為不當。

無獨有偶，花蓮地檢署前些時候，發生林姓檢察官私自帶領警察，到幼稚園查問是否有同學欺負他女兒情事，引起軒然大波。林姓檢察官因此被停職，轉任其他職務公務員。

兩位司法人員的行為，都是負面教材，嚴重破壞人民對司法的信任。法諺有云，正義不僅應實現，而且要以人們看得見的方式實現。如果司法官言行不知檢點，人民又如何信任司法？

民間流傳台灣的司法是「有錢判生，無錢判死」，這句話對正直的司法人員當然不公平，但也可看出人民對司法的不信任。止謗莫若自修，司法界要想扭轉人民的觀感，還是要靠全體司法人員共同自我要求，謹言慎行，是最基本的自我期許，切勿再踐踏司法尊嚴。

國家對司法人員極為優遇，待遇遠高過一般受薪階級，且退休後的保障又是現職薪資不打折扣，一直領到往生。國家唯一的期待，就是希望司法人員要耐得住寂寞，操守品德為民表率。但是，做到了嗎？