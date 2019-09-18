詹朴2020春夏新秀倫敦登場　國師唐綺陽力挺「很天王星的秀」

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）旅英設計師詹朴推出2020春夏系列「怪奇的時間盜賊」，有「國師」封號的唐綺陽也親臨現場，力讚「讓心好像跟著進入了另外一個時空跟世界。」此外，詹朴打造的NIKE ID鞋款也十分吸睛。

旅英的台灣知名設計師詹朴（APUJAN）近日於倫敦時裝周發表2020 春夏系列，以「怪奇的時間盜賊」（A Strange Thief of Time）為主題，邀請品牌嘉賓唐綺陽、英國皇家藝術學院女裝針織教授 Wendy Baker、女星謝金燕以及蘇打綠劉家凱等現場眾星雲集，並聚集國際媒體與買家如 LIBERTY、Selfridges等。



詹朴（左）與蘇打綠劉家凱，謝金燕（右）現身秀場（圖/詹朴）

「怪奇的時間盜賊」受到英國作家 Terry Pratchett、愛爾蘭作家 John Boyne 以及美國作家 Tony Hillerman 的作品影響，該系列訴說時間流逝，關於那些被偷走的時間、時間的觀察者、時間流動的軌跡以及錯亂的時間，透過多樣化的針織技藝和原創布料搭配東⽅服飾元素，讓服裝成為可以被閱讀的一篇篇故事。

Wendy Baker 對於 APUJAN 與 NIKE 推出一系列的搭配球鞋感到驚豔，同時表示「此次系列更加成熟具有時代性，衣服款式典雅且經得起時間考驗，讓服裝被賦予了更長的壽命，不只是穿一天，而是能保存一輩子。」

唐綺陽形容，這是一場「很天王星的秀」，「不只是外在的美化與包裝，而是帶給我們更不同層次的東西，讓心好像跟著進入了另外一個時空跟世界。」

天蠍座的唐綺陽特別受秀上的大型帽飾吸引，他說「東方傳統風格的祭典帽飾戴上去後，裡面的人可以看到外面、但外面的人看不到我，很有安全感又帶著強烈神秘，完全符合天蠍座特色！」



2020春夏系列（圖/詹朴）



2020春夏系列（圖/詹朴）

全系列超過一百款服飾，伸展台上率先展出33套，包含帽飾、圍巾、針織系列、成衣系列及禮服。款式上延續品牌一貫以東方傳統服飾細節如旗袍釦、領型、袖型、祭典帽飾融入現代服飾如襯衫、大衣、洋裝、吊帶裙與禮服中，另有更多特殊布料的運動款式。

此外，秀上鞋款與 NIKE 合作打造 APUJAN 專屬配色 ID 鞋，配恐龍骨骸、書頁、花藝等道具及金屬鞋扣，為春夏服裝注入更多運動休閒的色彩；服裝配件上則與致力於參數化設計的築房數位團隊合作，以 3D 列印製作一系列時光盜賊主題的象徵符號，包含眼鏡、懷錶、恐龍骨骸等道具，穿梭於全新服裝系列中。



和NIKE 合作打造 APUJAN 專屬配色 ID 鞋（圖/詹朴）

伸展台音樂總監應奇軒（DJ QuestionMark）邀請法籍製作人 Douglas Pisterman 與英籍歌手 Denver Cuss 合作，由光速旅行、孤獨、等待、以及倫敦為核心概念延伸創作，融合放克、爵士、電子等音樂類型，著重在以律動感帶起本次系列起承轉合的故事性。

在結束與麥當勞的聯名套餐合作之後，APUJAN 也繼續跨界創作，率先於秀上曝光與丹麥精釀啤酒品牌 Mikkeller 推出的聯名小黃瓜口味白啤酒，以及與台灣品牌福灣巧克力、2019 亞洲最佳甜點主廚 Fabrizio Fiorani 聯手創作的巧克力禮盒皆為秀上贈禮。另有 diptyque 的「香氛配飾」系列新品也為本次賓客禮物之一，共同刻畫 #APUJANSS20 的時光軌跡。