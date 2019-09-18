雙十限定優惠省 台南大員皇冠假日酒店邀您放膽玩2天

雙十國慶出遊同歡慶，台南大員皇冠假日酒店推出「雙十有禮」超值禮遇，凡2019年10月10日至10月13日連續假期，連續入住2晚，每房晚只要4,275元起，秋遊台南好超值，不用申請秋冬補助，優惠直接省給您。10月份限定餐飲優惠，若名字有出現「雙、十、國、慶」元素用餐享8折、國慶寶寶10月10日當天用餐免費；彩豐樓10月限定主廚推薦「清蒸石斑魚」滿額加價只要100元，超值禮遇優惠一起幫國家生日好好慶祝吧！

迎接光輝十月到來，各種國慶優惠好康通通出籠！台南大員皇冠假日酒店推出「雙十有禮」專案，邀全民一起慶祝的同時還能拚經濟。住宿超值禮遇為2019年10月10日至10月13日期間，連續入住2晚，每房晚優惠價只要4,275元起，含2日自助式早餐2客，安平好好玩，邀您放膽玩3天2夜。以上住房優惠須另加10%服務費，且為續住2晚之優惠，客房毛巾與乙次性拋棄式備品僅於入住當日提供乙次，續住期間內僅提供客房清理垃圾，但不提供整房、更換房內床組及毛巾備品的服務。訂房專線：06-3911858

2019年10月份「雙十有禮」餐飲專案，元素與289吧推出尋找「雙、十、國、慶」，凡名字有出現任一個字，本人於元素用餐享8折優惠、3天前於289吧預訂蛋糕享7折優惠，或是本人平日(週一至週五)於289吧點用酒精飲品(不含啤酒)，即贈送脆薯乙份。

若是「國慶寶寶」10月10日當日於元素餐廳用餐免費，須至少2人同行、國慶寶寶於289吧當日點用單人下午茶享5折優惠，但不適用加購飲品優惠，限量5組額滿為止，須3天前預訂，恕不接受當日臨時預訂。以上優惠限本人使用，使用時須出示身分證件正本核對姓名或生日，恕不接受影本或拍照圖片，用餐當日結帳後恕不提供證件候補或優惠補抵。以上優惠須另加原價10%服務費，恕不與其他優惠或餐券並用。訂位專線：06-512-1920

「雙十有禮」彩豐樓則是推出10月限定主廚推薦「清蒸石斑魚」每尾只要100元，凡單筆消費滿2,000元，即可加價購點用1尾，消費滿4,000元可點用2尾，以此類推。