11友邦連署遞函挺台灣參與聯合國

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）第74屆聯合國大會於美國時間17日開議，台灣11友邦連署並致函聯合國秘書長古特瑞斯，支持台灣參與聯合國體系，敦促開放台灣民眾持護照參訪聯合國，並向台灣記者核發採訪證。

參與連署的11友邦為貝里斯、史瓦帝尼、海地、吉里巴斯、馬紹爾群島、諾魯、帛琉、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及吐瓦魯。宏都拉斯、巴拉圭個別致函古特瑞斯（Antonio Guterres），表達對台灣的支持。

中央社報導，駐紐約辦事處長徐儷文感謝感謝友邦，在今年聯合國大會開議當天就以實際行動展現對台灣的堅定支持。

徐儷文說，友邦因相信台灣是能貢獻國際社會的可靠夥伴，連署致函古特瑞斯，敦促聯合國秉持包容、公平、正義和不遺漏任何人的精神，正視台灣被排除於聯合國體系外的不公問題，接納台灣這個好夥伴。

友邦代表集體遞函後，吉里巴斯駐聯合國常任代表狄托（Teburoro Tito）受訪表示：「我很高興支持台灣，因為聯合國進程應該包含每個人才對，這很重要，每個人都應該獲得參與聯合國事務的時間與空間。」

貝里斯駐聯合國常代楊恩（Lois Michele Young）提到，友邦在連署函中強調，台灣不該被聯合國及相關機構排除在外，聯合國不該拒絕持台灣護照的民眾進入聯合國場域，或拒絕台灣記者採訪聯合國相關活動。

本屆聯大總辯論預定24日展開。依照往例，除了連署或個別向聯合國秘書長致函挺台，友邦也會在總辯論場合發聲，替台灣仗義執言。

2019年的聯合國大會（the UN General Assembly)是第74屆，17日到30日在美國紐約舉行。這是一年一度關注全球問題和全球治理的最重要機會。