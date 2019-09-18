老兵遙想823炮戰 餘悸猶存

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）時隔61年的823炮戰，訂定了台海戰略格局的現狀，如今回想起當年在前線作戰的老兵，這一段記憶，又有誰能體會他們不畏死、不畏苦，死守金門、馬祖等島嶼的日子？兩岸的和平、自由貿易與現代化得來不易。如今眼看台灣的國際局勢與國內總統大選在即，再度掀開了一名不具名老兵的記憶。

「碰、碰、碰」聲不絕於耳，中國共軍炮火猛烈攻擊金門烈嶼島，揭開了「第2次台灣海峽危機」，也就是「823炮戰」。從1958年8月23日到1979年1月1日，這場發生在金門、馬祖與其他中國東南亞沿岸島嶼的戰役，是兩岸隔海炮擊的戰術行動。而最慘烈的一次是發生在1958年8月23日至10月5日這段期間。

根據「金門縣志」記載，連日激戰，共軍試圖以其優勢武力，摧毀與封鎖金門對外的海空運輸。共軍密集發射了近60萬發砲彈，猛攻面積只有150平方公里的金門。台灣國軍英勇反擊下，成功保衛我國領土，讓共軍重挫收場。

這段歷史，相信不少人在歷史課本裡讀過，並不陌生。若是家中有老一輩的人，也會時常聽到那段往事，譬如女子差一點被送到前線當兵，更有男子當兵時，為了安全會躲在牆角吃飯、站崗時得防水鬼偷襲等，可說每位退役老兵都有一部戰地故事。

如今台灣總統大選在即，國內政黨忙著推出正副總統候選人與政見，台灣外交又屢遭挫敗，使得我國際局勢逐步遭到限縮，加上鄰近香港的「反送中」運動與美中貿易戰等事件。這些種種，不禁讓老兵想起金門戰役的日子，至今仍餘悸猶存。

為了加強防務，這位老兵曾在第九師炮指部服役並分享一名老英雄，如何殲滅水鬼的故事。老兵說，由於炮指部分小金門與大膽島，加上小金門距離廈門很近，因此常有水鬼上岸偷襲。台灣為了抗敵，連隊中的一名身經百戰、腳部受傷、行動不便的老士官長便自告奮勇留守，並透過智取使共軍水鬼放鬆戒備。

他回憶，這位老英雄用毛氈蓋住衝鋒槍躺在碉堡門外，因附近有養狗，所以只要有一點風吹草動，狗就會叫，很快的便看到二、三個水鬼的影子。老英雄用自身的經驗，成功騙過水鬼，再用衝鋒槍將他們一網打盡，而這則故事後來還被收進教科書。

兩軍交戰最先描準對方的重要設施，如交通設施、補給站、通訊等，最重要的就是中央指揮部了。 加上金門、廈門隔海相望，附近航運在那段時期備受威脅。雖然各自軍隊備有不同武器與炮台，然而哪一方善戰就得看指揮官的智慧了。

老兵分享所聞並表示，當時能射中廈門的炮台，是利用太陽的光線照射廈門時，我國軍才成功的反擊並打中對方。這場戰爭是利用天時、地利的要件才成功取得勝利。

戰後，老兵們一一從前線退役回到台灣，重新展開新生活。老兵說，大家心中都有一部戰地故事，講不完的。他接著分享在金門古寧頭成功擊退共軍的英雄。當中的一位退役軍官，後來成了藝術家，他就是李奉魁。

李奉魁是新疆人，是一名帕米爾高原的年輕戰士。自古寧頭一戰後，他和另一名官兵被調回位於台北關渡駐守。有一天端午節晚餐，他和其他四名官兵因違法攜帶槍械外出，而遭到嚴懲，當時的國防部欲以軍法槍決身為排長的李。

此事傳到當年立法委員廣祿的耳裡，他隨即致電國防部抗議，抗議怎麼能輕易處分作戰有功的將士？他表示，當時來台的新疆人人數不多，若將來要反攻中國、收復新疆寶地時，又怎麼能少了李奉魁？

在廣祿於公於私的抗議下，才得以成功救下這名軍官。退役後的李奉魁，因喜畫畫於是和滿族愛新覺羅後裔學習書法，並花了一年的時間畫石頭才打動他的老師將他收為正式門徒。