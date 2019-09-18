陽明交大合校案 　今日開校務會議表決

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）陽明大學與交通大學推動合校，兩校預計今（18）日分別召開校務會議討論合校計畫書並表決，如果順利通過，將送教育部審核，後續再展開合校後首任校長遴選，校名也將改為「國立陽明交通大學」。

陽明大學於2018年9月26日召開臨時校務會議，經校務會議代表投票表決，同意啟動合校，12月26日校務會議決議先與交通大學進行合校議約。兩校於今年初成立合校工作委員會，並於3月通過合校意向書，9月18日兩校將分別召開校務會議，表決合校計畫書。

中央社引述陽明大學主任秘書陳怡如說法，由於合校屬於重大議案，過往校務會議表決重大議案時，須達到2/3同意的門檻才算通過，但最終表決方式還是依校務會議代表討論後決定。

陳怡如表示，如果合校計畫書能順利通過表決，將盡快送教育部，待教育部核定通過後，就可啟動合校後第一任校長遴選。

根據國立陽明大學暨國立交通大學合校工作委員會擬定的合校計畫書內容，中文校名為「國立陽明交通大學」，簡稱「陽明交大」，英文校名為National Yang-Ming Chiao Tung University（YMCT）。

合校後的首任校長遴選，參與遴選者須分別獲得兩校2/5以上專任教師同意，才能取得候選資格，21名遴選委員中，將納入2名學生代表；合校後將採單一校務會議運作，總人數120人，兩校區各占1/2。