台索斷交　美國：反對北京破壞台海和平穩定局面

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）台索16日正式斷交，索羅門群島轉向中國懷抱，對此，美國國務院和白宮官員皆表示「深感失望」，認為北京破壞台海和平穩定局面，也直指這些期待經濟成長而與中國建交的國家，未來會發現情況更嚴峻。

美國國務院以不具名官員背景說明方式回覆媒體詢問台索斷交一事指出，對索羅門群島放棄與台灣長達數十年外交關係，轉而支持北京的做法「深感失望」。更指名希望或期待刺激經濟成長與發展基礎建設，而與中國建立外交關係的國家，長期下來，通常會發現情況會更糟。

官員指出，美國會繼續支持台灣，特別是台灣在尋求擴大因應全球挑戰的重大貢獻之際。中國積極改變兩岸現狀，包括誘惑各國與台灣斷交，這都是有害的，破壞區域穩定，破壞數十年來實現和平、穩定發展的框架。

另外一位美國白宮資深官員也表示，北京並非與台灣民選領袖進行對話，而是選擇壓縮台灣國際空間，以適得其反的方式干預台灣民主進程。美國亦反對北京破壞台海和平穩定局面，並將審慎評估導致索國政府做出決定的行動。

美國聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）17日被問及台索斷交時也表示「很令人失望」。但讓他不安的是，當同意參加中國的「一帶一路」倡議後，這些國家拿到的並非資金，不是外援，而是貸款，還必須由中國的公司與勞工興建。

盧比歐也表示，知道索國政府內部存在分歧，但他們已經做出決定，現在美方也將審視與索國關係，做出美方的決定。