8組台灣總統連署　喜樂島聯盟推薦 呂秀蓮最受矚目

(台灣英文新聞/柯錸 編輯報導) 今(17)日中央選舉委員會發布，下午5時30分受理2020總統連署登記截止時間前，完成連署登記共有8組：

第1組－黃多玉丶張幼薇（無黨籍）

第2組－藍信祺丶胡宗偉（無黨籍）

第3組－曾坤炳丶黃源誠（無黨籍）

第4組－黃榮章、柯振榮（中國紅色統一黨）

第5組－楊世光丶陳麗玲（新黨）

第6組－呂秀蓮、彭百顯（無黨籍）（喜樂島聯盟推薦）

第7組－王堯立、江丁威（無黨籍）

第8組－梅峯丶張建富 （無黨籍）

以上8組之連署人數門檻為28,0384人；提出連署書件期間自2019年9月19日起至11月2日止。該8組完成連署登記者，申請時繳交100萬元保證金，「連署書最晚須在2019年11月2日前送交中央選舉委員會」，若屆時連署人數不足140,192人，保證金將被沒收。

https://www.cec.gov.tw/central/cms/108news/31085

根據「中央選舉委員會發布第15任總統副總統選舉公告」，2020總統、副總統選舉登記日期將自2019年11月18日起至11月22日止，候選人可以透過政黨推薦或連署方式申請登記為總統、副總統候選人。

一、政黨推薦方面，依據總統副總統選舉罷免法規定，該政黨於最近任何1次總統、副總統或立法委員選舉，其所推薦候選人得票數之和，應達該次選舉有效票總和百分之五以上。符合上開規定得推薦候選人之政黨為「民主進步黨」、「中國國民黨」、「親民黨」、「時代力量」等4個政黨。

二、依連署方式申請登記為候選人者，應檢附完成連署證明書。依選罷法規定，連署人數應達最近1次立法委員選舉選舉人總數1.5%，本次(2020)連署人數門檻為28,0384人；受理申請為總統、副總統選舉被連署人之截止時間為2019年9月17日17:30，將在9月18日正式公告總統、副總統選舉被連署人；被連署人提出連署書件期間自2019年9月19日起至11月2日止。