男大生赴紐西蘭染麻疹 趴趴走曾接觸601人

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）疾管署公布上週確診國內首例自紐西蘭移入麻疹病例，為南部20多歲男性，8月14日至24日與親友至紐西蘭自助旅行，9月1日發燒，因症狀持續分別於2日、4日及5日至診所就醫，5日晚間出疹後至醫院就醫，由醫院安排住院並通報，經檢驗確診。

個案目前症狀改善已出院在家休養，其紐西蘭旅遊的同行親友均無疑似症狀。衛生單位已初步掌握個案接觸者共601人，將監測至9月25日。

疾管署監測資料顯示，今(2019)年截至目前我國共計127例麻疹病例，其中78例為國內感染、49例為境外移入，感染國家以越南、泰國及菲律賓為多，出國目的以旅遊最主。

此外，紐西蘭今年截至9月13日麻疹病例數達1,275例，最近一週累計165例確診，疫情快速上升且處高峰，是1997年以來最嚴重的疫情，其中1,007例來自北島奧克蘭，疾管署已於9月12日提升紐西蘭麻疹旅遊疫情警示至第一級注意(Watch)。

針對上述麻疹流行地區，建議民眾避免帶未滿1歲或未接種MMR疫苗的幼兒前往。

如需攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發前帶幼兒自費接種1劑MMR疫苗。

一般民眾(特別是1981年後出生的成人)如計劃前往上述流行地區，應於出國前2至4週就醫諮詢評估自費接種MMR疫苗。出國期間、返國時或返國後如出現麻疹疑似症狀，應戴口罩儘速就醫及告知旅遊史。