333 RESTAURANT & BAR 超值早午餐

早午餐的獨特時段，讓其自成一格在生活中閃爍發光。HOTEL QUOTE Taipei 一樓的333 RESTAURANT & BAR，提供超值早午餐，涵蓋美式、義式、法式等八種選擇的主餐，以及咖啡、紅茶無限續杯，只要NT$300起，更提供現炸松露薯條無限量吃到飽，除延續自然、原味與手工製作等特性，更增添許多新意並融合多國料理，每日早午餐供應時間自11:00至16:00，期許每個賓客都能在此開啟美好的一天。

誘人松露醬搭配現炸薯條 無限量美味吃到飽

自6月起，333 RESTAURANT & BAR以個人獨享精緻檸檬油醋沙拉與堅果水果優格，取代過往自助沙拉吧，並提供最讓人怦然心動的松露薯條無限吃到飽！檸檬油醋沙拉選用紅綠捲生菜、蘿蔓葉等新鮮時蔬，搭配微烤南瓜活力滿分；堅果水果優格，酸酸甜甜的優格，飾以腰果、核桃、葡萄乾、玉米片、奇異果等。優格軟綿濃郁，包裹著硬脆堅果，滋味和口感兼具；現炸薯條外酥內軟，松露美乃滋馥郁迷人，兩者互相搭配，滿口芳香欲罷不能。

每天叫醒我的不是鬧鐘 是蘑菇費城牛肉三明治

「蘑菇費城牛肉三明治」選用美國肋眼牛肉薄片，與洋蔥和蘑菇拌炒至散發迷人焦香，鋪上起司，搭配烘烤後酥脆法國麵包，濃郁香氣，讓人回味無窮 ；「經典火腿班尼狄克蛋」以馬芬麵包為底，帶皮火腿外皮酥脆口感細膩，鋪上半熟水波蛋後再淋上絲滑輕柔的自製荷蘭醬，多重層次感令人大呼過癮；「爐烤野菇炒蛋」香炒蕈菇鹹香夠味，搭配自選各式炒蛋、焦糖堅果，營養滿分；「鄉村楓糖法國吐司」，自製厚片帕里尼沾滿蛋液後先煎後烤，金黃色微焦的吐司軟綿卻富有嚼勁，點綴季節水果如香蕉、蘋果、藍莓，再大方淋上滿滿楓糖，夢幻般的美味，彷彿置身歐洲般明亮美好。

金屬壓花搭配復古沙發 小隱隱山林大隱隱於市

333 RESTAURANT & BAR內部裝潢由知名建築師陳瑞憲操刀，大型水景吧台、搶眼大片金屬壓花和經典復古沙發，營造出舒適歐洲氛圍。新鮮食材製成美味料理、搭配多款經典創意調酒，是潮男潮女的最佳聚會首選。

333 RESTAURANT & BAR ( HOTEL QUOTE Taipei 一樓 )

地址：台北市南京東路三段333號1樓

訂位專線：02-2175-5588

每日早午餐營業時間：11：00~16：00