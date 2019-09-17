新北樂齡教育連續4年全國特優 百萬獎勵金又入袋

新北市積極打造長者樂活的終身學習社會，今( 108)年獲得教育部全國樂齡教育訪視特優等， 再次獲頒百萬獎勵金， 新北市也成為教育部自105年開辦樂齡學習政策訪視以來， 唯一連續四年獲特優等之縣市。

因應高齡社會趨勢，新北市迄今已設置31所樂齡學習中心， 區區皆有樂齡中心，每年共開設600餘門課程，讓長者「活躍老化 、在地樂活」。其中永和區樂齡學習中心開辦千歲弦樂團貢獻班經常 受邀至各地演出，學員以銀髮的年紀學習樂器，從視譜、拿琴、 持弓到演奏，一路走來極為辛苦， 但仍展現令人欽佩的毅力與學習力；另外，泰山區早年以「 代工芭比」聞名，不少長者皆曾於1967年美商設立之「 美寧工廠」服務，後因產業轉移，創意工坊營業結束， 泰山區樂齡學習中心特別開設娃娃服製作班， 希望能藉由重溫舊時回憶之美好， 喚醒長者出門學習新知以及技術傳承的動力。

新北市樂齡學習中心皆設置於國小，亦與婦女會、老人會、 社區協會等單位合作，廣納地方資源以擴大拓點數， 例如新店區安坑樂齡學習中心與新店垃圾焚化場共同開辦環保打擊樂 班，利用回收的鍋子、鍋蓋、碗盤等敲敲打打， 演奏出節奏感十足的音樂，不僅環保，也讓上了年紀的學員鍛鍊手、 眼、耳的協調性，在敲打中找到生活的樂趣。 各樂齡中心結合在地產業、文化、 生態所發展出的特色課程深獲評審青睞， 今年樂齡訪視獲得教育部肯定，也展現樂齡教育之豐沛能量

教育局長張明文表示，因應老年人口的大幅增加， 高齡教育的推動著實重要，學習對高齡生活也更顯重要。 未來會持續透過跨局處合作，推動新北動健康活動， 讓長者重視健康管理；推動世代志工，透過學生與樂齡長者交流， 促進世代融合。 新北市樂齡學習中心課程每年2月及8月於新北市數位樂學網開放線 上報名，歡迎55歲以上民眾加入樂齡的行列！