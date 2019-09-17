全國好茶在新北 各路好手齊聚坪林拚技藝

「全國茶菁採摘技術競賽」及「全國製茶技術競賽」 於今(17)、明兩日在坪林舉辦， 邀請全台各地選手聚集到包種茶鄉拚技藝。首先舉辦的為「 全國採茶技術競賽」，現場由各縣市的採茶好手組成隊伍， 於1小時內競技，除了拚比採茶速度， 也競爭採後的茶菁品質及茶樹的整齊度， 透過競賽建立最佳採摘模式。 除了由新北市副市長吳明機代表新北市府鳴笛宣布競賽開跑， 行政院農業委員會農糧署署長胡忠一及行政院農業委員會茶業改良場 場長蘇宗振也到場為選手們打氣，並祝福選手們獲得好成績。

本(108)年全國茶菁採摘技術競賽為第2屆賽事， 首次由新北市政府主辦，並選定於新北市坪林區鬍鬚茶園舉行， 上午由新北市副市長吳明機代表市府鳴笛宣布競賽開跑。 本次競賽邀請了全台各縣市約80名採茶高手參與， 選手們需於1小時內採摘茶菁，並依茶菁重量、 茶菁品質及茶樹採摘面整齊度3項標準評分，由評分高低選出冠軍（ 1隊）、亞軍（2隊）、季軍（3隊）3項獎項得主， 其中地主隊坪林包辦冠亞軍。 競賽後的茶菁也會做為下午由行政院農業委員會茶業改良場文山分場 所舉辦「全國製茶技術競賽」的賽會原料。

坪林區農會王成意理事長表示，俗話說「北包種、南烏龍」， 新北市除了是包種茶的發源地， 坪林區又是北部最主要的包種茶生產地， 能在坪林區舉辦採茶技術競賽具有相當大的意義， 同時自民國100年起舉辦至今的「全國製茶技術競賽」， 新北市除了連續8年奪下冠軍，其中6位冠軍就出自坪林， 代表坪林不論是製茶技術還是茶葉品質都是技冠全國， 大家一定要來品一品來自坪林冠軍茶鄉包種茶的滋味。

副市長吳明機表示，茶的技藝除了大家熟悉的製茶流程， 採收的部分也是門學問， 目前茶菁採摘的方式有手採跟機採兩種方式， 大部分的茶區都陸續改成用機採來節省採茶工的人力， 也讓採茶技術漸漸失傳，透過辦理採茶技術競賽， 來提收並傳承傳統手採茶技藝， 期許能帶動全台各茶區之茶菁採摘更為精緻， 對台灣茶產業與品質提升有全面性的助益。

購買優質茶品可洽在地農會：坪林區農會(02) 26657227。