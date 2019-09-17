集保結算所榮獲108年度「運動企業認證」

集保結算所通過108年度教育部體育署「運動企業認證」標章，體育署為鼓勵政府與企業協力合作，突顯企業運動參與實質績效，推出「運動企業認證標章」認證活動，今年邁入第4屆，集保結算所首次參加即獲頒殊榮，量化與質化資料通過專業評審審查，肯定集保結算所為員工打造運動友善職場，及關懷各項體育活動的熱忱。

運動企業認證不僅提升我國職場品質，更成為企業延攬人才的重要指標，過去3屆已累積數百家企業參與，獲證企業於大學校園徵才活動具有明顯優勢，顯示新鮮人求職除了著重職缺內容，更會將企業形象與文化納入考量，運動企業認證標章是企業社會責任的展現，也是友善職場的證明。

集保結算所已成立桌球社、羽球社、籃球社、壘球社、太極拳社、舞蹈社、瑜珈社等運動類型社團，聘請專業運動指導員協助，在辦公大樓設置多功能教育中心，並另依社團需求租用優質場地，提供集保同仁舒緩壓力培養興趣，藉運動增進情誼，培養良好的體力。

集保結算所林修銘董事長本身有跑步、踩飛輪的運動習慣，公司也將員工視為最珍貴的資產，非常注重員工身心靈的發展。在員工健康方面，每年都有完善的健檢，規劃多元的運動社團，鼓勵員工及眷屬培養運動習慣，並廣邀金融證券暨期貨周邊單位，一起推動職場運動。集保結算所也持續贊助偏鄉學校足球、射箭、羽球及競速滑輪等運動訓練計畫，培育國內體育人才，用運動改善弱勢孩子的生活，以行動落實企業社會責任，深具社會示範效果。

為推動員工建立規律運動習慣，集保結算所多年來積極參加金融業運動賽事，並與證券暨期貨周邊單位輪流主辦聯誼賽，公司首長及經理人不僅赴現場為參賽同仁打氣，常常也親自下場比賽，共同爭取榮譽，也增加員工向心力。

值得一提的是，集保籃球社日前參加第9屆證券暨期貨相關機構籃球聯誼賽，再度蟬聯冠軍，完成三連霸的好成績，展現集保人允文允武的特質，更是幸福企業的具體表徵。未來，集保結算所將持續投入各項運動活動，深化運動企業認證的精神。