吸引外籍客向南發展 搭高鐵享2人同行1人免費優惠

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為鼓勵國際旅客參訪台灣中南部觀光景點，體驗藝文表演魅力，交通部觀光局與台灣高鐵公司合作，推出「兩人同行一人免費」優惠專案。只要持短期觀光簽證的外籍旅客至指定通路購買高鐵單程乘車券，只要目的地為台中以南高鐵站者，即可享有1次同區間第2人車票免費的優惠，優惠即日起至明年1月20日止。

為吸引國際旅客，交通部觀光局與高鐵公司合作，再度推出「搭高鐵遊臺灣·兩人同行一人免費優惠專案」，此方案曾經成功吸引國際旅客前往參訪台中世界花卉博覽會、國家歌劇院及高雄衛武營國家藝術文化中心、第30屆臺灣燈會in屏東等中南部觀光亮點與活動。

為延續引客效果，觀光局續與台灣高鐵公司合作再推出優惠專案，且各經銷商通路（KKday、KLOOK及雄獅﹚亦配合加碼提供配套優惠專案，包含景點接駁及遊程優惠等，共同吸引國際旅客來臺觀光旅遊。

國際旅客只要持短期入境簽證，在指定通路包括KKday、KLOOK及雄獅等，即可享有2人同行1人免費的優惠，活動即日起全球上線，明年1月20日止，並限定為短期入境台灣的外籍旅客，因工作或求學等因素長期居留臺灣者並不適用，且優惠數量有限，先訂先享，用罄為止。