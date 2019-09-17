台北國際藝博會十大亮點　法國塗鴉藝術家「雞」幽默

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）2019台北國際藝術博覽會以「光之再現」為題，聚集全球141家畫廊展出，其中，在網路擁有高人氣的法國塗鴉藝術家Ceet Fouad也受邀來台創作，展期間更將舉辦藝術沙龍、論壇、講座等多元活動，將於10月18日至21日台北世貿一館登場。

一年一度的台北國際藝術博覽會（以下簡稱台北藝博）即將邁入第26週年，透過各展區的敘事主題呈現當代藝術多元樣貌，這次吸引來自國際及台灣共12國的141家畫廊齊聚世貿展出。

除了靜態展覽外，將推出4場週末藝術講座、主題特展、公共藝術展區，也可見和文化部合作共推的「MIT新人推薦特區」，將精選8位藝術家創作展出。

主辦單位中華民國畫廊協會表示，本屆台北藝博主題「光之再現」，以「光」暗示時空的存在，也是空間的堆疊與推展，更是時間無聲的腳步。

值得一提的是，法國知名當代塗鴉藝術家Ceet Fouad也獲邀來台以「雞」為題創作，為本屆單元豐富的藝博會揭開序幕，他在松山文創園區現場牆面塗鴉，其幽默鮮豔的創作十分吸睛。

此次，可歸納出十大亮點，包含「越界與混生-後解嚴與台灣當代藝術」、「佇立‧遠望-台灣藏家特展」、「墨齋（Ink Studio）首度來台‧展現大器墨韻」、「公視聯手紀錄光陰‧融藝術品味入日常」系列節目，由知名文化人劉軒擔綱主持，更多詳情請前往官網或臉書查詢。



法國藝術家來台創作（圖/松菸）