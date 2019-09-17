秉持行政中立　外交部：駐處不得涉入造勢活動

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）外交部今（17）日表示，外交部及駐處應遵守行政中立原則，駐處除協助地方政府首長出訪推動城市外交外，不得安排或涉入政治性及造勢活動。

直轄市長及地方首長為促進城市外交，或基於基建考察緣由，皆會定期安排出訪行程，媒體關注的焦點不外乎是市長參訪地點及接待的規格等，不過近期卻傳出有地方首長聲稱出訪行程遭到政府箝制甚至打壓等，引發不少爭議，外交部則強調相關消息皆為不實指控。

外交部今日發布新聞稿表示，外交部一向支持地方政府首長出訪推動城市外交，增進與各國地方政府的互動與友誼，持續深化雙邊在文化、教育、經濟等各領域的實質交流與合作。

而為協助促進我國與外國城市交流，拓展我國整體對外關係，兼考量駐外館處的人力與資源並秉持行政中立原則，外交部特研訂接待直轄市長作業要點，且已函送各直轄市政府。

外交部指出，為確保外交部及駐外館處辦理出訪作業流程一致且一視同仁，同時為遵守行政中立原則，本作業要點也規定外交部及駐外館處不得安排或涉入市政府訪團參與駐地僑界、政黨、後援會或募款餐會等政治性或造勢有關的活動。

另為利外交部及駐外館處於辦理相關出訪案時有所依據，也請各市政府公函具體敘明出訪宗旨及需協助事項，外交部將依據本作業要點及各直轄市政府所請提供必要協助，並樂願與地方政府共同合作，增進我與各國關係，推動雙邊實質交流與合作。