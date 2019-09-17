楓紅入秋 食蟹味美　台北美福粵菜台味 獻十五款蟹香

楓紅秋宴蟹上桌，台北美福大飯店港潮餐廳「潮粵坊」及「米香」台菜餐廳鮮攬大海珍蟹，以十五種台、粵料理手法，推出「蟹庭 ‧ 楓」秋蟹料理，產地直送餐桌的鮮活花蟹、三點蟹等萬里蟹，潮粵坊以融合港式煲湯入菜的「上湯奶油蟹」，香濃夠味的「沙茶冬粉煲鮮蟹」，潮州風的「涼凍花蟹」等，搭配米香台菜的蛋香蟹美的「桂花飄香萬里蟹」，味甘鮮香的「腐乳萬里蟹襯手工麵線」，飄散淡雅酒香的「酒釀乾燒萬里蟹」等料理姿態，於楓紅時節飄香上桌，道道蟹味珍饌，和著入秋的閑情，彷彿置身古代文人雅士品蟹的庭園間，悠然聚享秋蟹佳餚，即日起至10月31日時鮮上桌，詳情及訂位請洽02-7722-3399轉潮粵坊港潮餐廳或米香台菜餐廳。

連續兩年榮獲米其林餐盤推薦的米香台菜餐廳，於今年秋天納七大台式料理法，讓來自大海的鮮美螃蟹成為多道令人垂涎的當令佳餚。米香台菜餐廳陳永華主廚以七種不同的料理方式詮釋香蟹滋味。

有蛋香蟹鮮的「桂花飄香萬里蟹」，透過鍋氣香炒出來的桂花蛋，搭配肥美螃蟹，起鍋前加入提味的烏醋，鹹香味濃；「苦瓜醬蟹」運用微帶甘苦的苦瓜及黃豆醬與螃蟹拌炒，讓品蟹更有層次；帶有酒釀香氣的「酒釀乾燒萬里蟹」，經過油炸封鮮的螃蟹，搭配酒釀琉璃芡的完美包覆，酒釀的清甜酒香讓螃蟹躍升到另一個味覺層次。

位於一樓的港潮美饌潮粵坊，除了港式、潮州涼凍手法，更融合亞洲泰式、韓國及新加坡料理特色，推出九款不同風味的蟹料理。

經典港潮饌蟹以當令鮮蟹搭配以老母雞、大骨及後腿赤肉等食材熬煮八小時的高湯，運用不同的料理手法推出「清蒸鮮蟹」，來自香港的行政主廚王志孚僅以蔥薑入鍋蒸至恰到鮮熟，再以蔥油洗禮鮮蟹，純粹的大海鮮味盡收舌尖；「港式薑蔥煲蟹」新鮮的三點蟹或花蟹過油至六分熟，鎮鎖海味，再以蔥、畺、蒜及紹興酒爆炒，隨後而下的精華高湯與胡椒煮至湯隱入味，道地粵菜作法，讓蟹味更加引領飄香。