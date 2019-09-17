經濟部赴德國經貿訪問團 加強推動智慧機械產業發展​​​​​​​​​​​​​​

為持續推動我智慧機械產業發展，經濟部、智慧機械推動辦公室（簡稱智推辦公室）與中華民國國際經濟合作協會（簡稱國經協會）共同籌組9月11-18日「2019年赴德國經貿訪問團」，訪團成員包括政府單位及「智慧製造」、「人工智慧及機器人」、「軟體系統」、「工具機」及「機械」等工商企業界等近60位代表參團，由經濟部王次長美花率團，與德國政府單位、工商團體、代表性企業進行交流，加強拓展雙邊技術與產業合作機會。

「第4屆台德智慧機械論壇暨第18屆台德經濟合作會議」訂於9月13日假德國斯圖加特王宮廣場舉行，由本會德國委員會主委暨友嘉集團朱總裁志洋及德國企業台灣委員會主席暨美最時貿易集團管理合夥人Mr. Dirk Sänger共同主持，經濟部王次長美花及駐德國代表處謝大使志偉親臨致詞，德國聯邦經濟暨能源部亞洲代表Mr. Andreas Nicolin 針對「智慧製造產業發展」進行專題演講，會議中雙方業者針對「未來工廠與 5G」、「人工智慧與機器人」、「智慧製造系統整合」等議題做專題報告，並進行交流洽談，強化雙邊產業媒合商機。

訪團此行拜訪友嘉集團(MAG)、思愛普(SAP)、創浦(Trumph)、雄克(Shunk)等智慧機械產業龍頭，並於參加法蘭克福車展(IAA 2019)及歐洲工具機大展(EMO Hannover 2019)期間拜會保時捷(Porsche)、BMW等汽車業龍頭，盼借歐洲大廠導入智慧製造產線之經驗，協助我精密機械產業轉型，透過智慧化產線進行智慧製造，進一步建立智慧機械產業生態體系。

德國政府因應人口老化、勞動人口不足等資源短缺因素，率先於2011年提出「工業4.0」一概念，並透過計劃建立示範工廠，協助德國中小企業提升工廠設備及系統，落實智慧化生產。我政府為促進整體產業升級轉型，亦積極推動智慧機械產業，設立試營運場域展示示範產線，盼藉由建構智慧機械產業生態，將我國打造為全球智慧機械研發製造基地及終端應用解決方案提供者。經濟部、智推辦公室及國經協會本次共同組團赴德國，預期能有效協助我商掌握德國智慧製造現狀發展，加強與國際產業鏈結，共創合作之新契機。