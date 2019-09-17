超現實聲音裝置展　鍋碗瓢盆喚起內心記憶

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）《同根聲》聲音裝置展結合日常生活中的鍋碗瓢盆及電子科技製造出超現實感，日前已於松菸藝異空間登場，呼應該展間今年主題「記憶」，透過藝術喚起觀者埋藏心底的記憶，自即日起展至10日20日止。

《同根聲 Initial Resonance｜荒物聲響裝置展 2》由敲打各式鍋碗瓢盆發出的聲音，藉此互動出不同的歷史景象，讓這樣的記憶與那樣的情感、這樣的人與那樣的人，在枝條掩映的光影中構成聲響裝置形成的時空洞窟，邀請每個進入展場的觀者共同創作「同根聲」。

《同根聲》由「地衣荒物」與「融聲創意」運用生活道具結合科技，透過互動網頁連動聲音裝置，將舊時物件重新轉化為獨一無二的敲擊樂器，延伸空間與材質自身的共鳴。觀眾通過行動裝置掃描QR CODE即可開啟介面進行互動，使具象與抽象的聲響因共振填滿空間，物件與聲音在整個場域中層層交織，就像是一場群體記憶的聚合。

松菸發布新聞稿指出，地衣荒物運用各式鍋碗瓢盆、農具、老式三輪車、大型茶葉桶等物件堆疊組合，混搭鏟米的勺子、早期度量的秤、吃飯拿來蓋菜的金屬網罩，透過拼接、組裝，打破物件原本使用的方式，讓平凡的日常用品轉化成超現實的裝置藝術，圓錐與漏斗狀的金屬造型，讓作品充滿了聲音質感。

其中，大量枝條串接形成的光影變化，結合四組風格獨特的荒物聲響裝置情境，讓展場空間幻化為地底洞窟般的連環樹洞，人們在聲響、光影的奇異交融中，跟著這些物件的記憶，一起成為歷史的一部分。

此外，融聲創意運用電磁鐵與訊號裝置，製作融合場景的聲音設計並創建了互動網頁，透過觀者使用行動裝置互動與敲打，與每一區的物件設計產生互動，在一邊找尋聲音來自哪裡的同時，似乎也想起來小時候奶奶炒菜曾經用過的鍋子，還有隔夜的飯菜總是會被有洞的金屬網罩住，半夜起床肚子餓還會偷拿一塊饅頭等情景，這些物件被敲擊時所呈現出來的狀態，反映了它曾經被使用過的痕跡，也訴說著我們每個人生活在這片土地上的故事。

該展覽已於松菸的藝異空間展出至10月20日止，更多詳情請前往官網或臉書查詢。



裝置照片（圖/松菸）



裝置照片（圖/松菸)