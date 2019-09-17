台索斷交　美參議員表遺憾　盼推台北法案

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）索羅門群島16日正式與台灣斷交，並決議與中國建交。美參議員賈德納、盧比歐與眾議員約霍等人同聲譴責。賈德納、盧比歐也呼籲參院討論「台北法案」，讓這些國家得以承擔後果。

對於索羅門群島轉向，對台十分友好的賈德納（Cory Gardner）透過推特表示，索羅門群島的決定令人遺憾，索國應該立即撤銷這項決定。他也敦促參議院立即考量他提出的「台北法案」（Taipei Act），讓這些為了親近中國而與台灣斷交的國家得以承擔後果。

參議員盧比歐（Marco Rubio）也透過官方新聞推特指出，美國和國際社會必須反制北京的霸凌與孤立台灣的行為，現在是國會通過由跨黨派議員提出的「台北法案」的時候了。

眾議員約霍（Ted Yoho）也推文表達遺憾。他表示，台灣是索羅門群島值得信賴的合作夥伴，也是印太地區的重要民主夥伴，這一舉動損害了台灣也鼓勵了中共。

美國聯邦眾議院外交委員會共和黨團則在推特上引述黨團首席議員麥考爾（Michael McCaul）的話指出，索羅門群島是南太平洋地區幅員最大的國家之一，卻也屈服於中國的一帶一路，放棄台灣這個長期民主的盟邦與朋友，令人感到失望。

引述中央社報導，「台北法案」由賈德納、盧比歐等參議員提出，目的在加強台灣在世界各國的地位，以因應與台灣斷交的國家。法案要求美國採取行動與各國交涉，支持台灣的外交承認或加強非官方關係。若有國家採取對台灣不利的行動，法案授權美國國務院降級與這些國家的外交關係，並授權國務院暫停或改變美國對該國的外援，包括軍事融資等。