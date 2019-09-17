文化部開枝散葉計畫　人間國寶技藝傳承

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）國立傳統藝術中心（以下簡稱傳藝中心）已舉辦開枝散葉計畫及接班人計畫成果發表會，透過紀錄片、工藝創作展示、人間國寶及其接班人接力表演等，讓傳統藝術得以傳承。

傳藝中心已於昨（16）日舉辦開枝散葉計畫及接班人計畫成果發表會，除了以紀錄片展現7項子計畫的工作成果外，另安排傳統工藝國寶藝師施鎮洋、施至輝及各類駐園結業藝生作品展示及解說；表演部分則由國寶藝師楊秀卿、廖瓊枝、陳錫煌等帶領結業藝生，透過結合新編「臺灣唸歌」與各劇種具代表性的演出片段，介紹今年度各類傳統藝術接班人，呈現該計畫的薪傳成果。

最後由新銳編導劉建幗與一心戲劇團團長孫榮輝壓軸，帶領駐團演訓計畫中8個團隊，共28名習藝生帶來精華演出，包含歌仔戲、客家戲、布袋戲、北管戲等。

文化部長鄭麗君表示，傳統藝術是臺灣文化的根，打造讓傳統藝術能夠不斷創作、展示、演出的環境，才是最好的傳承方式。傳藝中心則接軌文資局的計畫，提出開枝散葉與接班人計畫，為了支持傳藝中心與文資局的整合，明年起傳藝中心整體的軟體經費將從7.8億，再增加2億，其中1.1億編列於經常性預算中，讓傳藝中心的運作能夠穩定地成長。而工藝中心則接棒進行工藝產業發展、工藝相關知識體系建立及國際交流，深化臺灣工藝在當代社會的持續發展。

鄭麗君也宣布，2022年高雄傳藝園區將完工，傳藝中心三個園區將成為創作、演出及人才培育的重要基地，並且結合前瞻基礎建設讓各地方中小型場館亦能有機會支持傳統藝術的演出；另外，與教育部合作文化體驗教育，從小培育欣賞傳統藝術的習慣。期望藉由系統性的政策，支持傳藝的傳習及再生，讓傳藝重新成為最深厚的文化土壤，支持臺灣文化發展，使傳統藝術、工藝得以一棒接一棒、薪傳不息，並讓新生代帶領臺灣繼續往前走。

由文化部主導，國立傳統藝術中心執行的「臺灣傳統劇團開枝散葉」、「傳統戲曲接班人扶植」兩大計畫，內容包含「輔導民間劇團看家戲製作專案補助計畫」、「輔導傳統戲曲團隊新作發表計畫」、「重塑民間劇場節目徵集計畫」等7項子計畫，各項計畫範圍涵蓋歌仔戲、布袋戲、北管戲、客家戲、京劇、說唱、滿州民謠等表演藝術以及漆藝、錫工藝、傳統木雕、粧佛、竹編等工藝，針對不同年齡層藝人及相關從業人員量身訂製展演與培育計畫，協助傳統藝術延續與拓展。