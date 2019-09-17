南韓爆非洲豬瘟　今日下午起自南韓攜豬肉品入境將開罰

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）韓國農業部今（17）日對外證實，該國發生非洲豬瘟案例，對此，非洲豬瘟中央災害應變中心宣布，從今天下午1時起，自韓國入境旅客違規攜帶豬肉產品入境遭查獲，罰鍰新台幣20萬元起，行李則已100%檢疫。

韓聯社報導，南韓農林畜產食品部長金炫秀表示，昨（16）日下午6點，京畿道坡州市（位於南韓北部鄰近北韓邊境）養豬戶報告5頭母豬死亡，今天上午6點30分病毒檢測判定陽性，這是南韓首例非洲豬瘟的病例。

韓國是亞洲地區繼中國、蒙古、越南、柬埔寨、北韓、寮國、緬甸及菲律賓後第9個發生非洲豬瘟疫情的國家。

中央應變中心說，今年5月30日北韓發生非洲豬瘟疫情時，我國即於5月31日將北韓與韓國同時列入高風險地區，以X光機百分百檢查韓國入境旅客託運行李及手提行李。以東北亞來說，目前僅剩日本還沒有發生非洲豬瘟疫情。

因應韓國也發生非洲豬瘟，自今日下午1時起，入境旅客自韓國違規攜帶豬肉產品入境遭查獲，第1次違規將裁罰20萬元，第2次就開罰100萬元；外來人士遭罰20萬元未能繳清罰款者移送移民署當場拒絕其入境。

應變中心特別呼籲，往來台灣與韓國兩地的旅客，也千萬不要違規自該國攜帶豬肉產品入境，違者將遭重罰，民眾切勿以身試法。