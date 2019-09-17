〈時評〉中國抓人無差等

兩年半前（2017年3月19日），當有台權會與NGO背景的李明哲從澳門入境廣東被「人間蒸發」後，一些住在台灣的大中國思想者可能幸災樂禍地暗地叫好，甚至於說起風涼話：活該！誰叫你「數典忘祖」，跟「祖國」唱反調？現在總算知道「祖國」的厲害了吧？

屏東枋寮鄉政顧問李孟居，今年8月20日從香港入境深圳，在傳送一張解放軍在香港邊境集結的照片給枋寮鄉鄉長陳亞麟後，自此失去聯絡。事隔22天（9月11日），中國國台辦發言人馬曉光宣稱李孟居因涉嫌從事危害國家安全的犯罪活動，已被依法審查。反「反送中」的大中國思想者，應該會無動於衷地認為李孟居的身陷囹圄實在是咎由自取。

等到媒體傳出曾經在高雄一場兩岸論壇中發言強調「兩岸之間必須透過國族認同與融合，才能夠真正解套，但由於蔡政府不斷迴避『九二共識』，因此才會走入無法迴轉的死胡同」，身兼「兩岸和平發展研究院榮譽院長」、南台灣兩岸關係協會聯合會主席的藍營學者蔡金樹，早已在中國監牢裡蹲將近一年兩個月了（去年7月20日赴中國福建泉州市參加兩岸食品交易會後，於7月22日在廈門轉機時被中國國安人員以「國安問題」帶走）。在台灣的大中國思想者，這下子，不是罵活該、不是罵咎由自取，而是發覺大事不妙，只能茫然失措地喃喃自語：怎麼會這樣？怎麼會這樣？

其實，怎麼不會這樣？不會這樣，共產黨還叫共產黨嗎？人是在廣東、廈門還是深圳被逮捕的，不是問題所在。遭逮捕者的政治傾向是綠、藍（甚至於紅、白、黑）也不是問題所在。任何人，共產黨說你／妳有「危害國家安全」問題，你／妳就有「危害國家安全」，這才是問題所在！

人失聯、失蹤好一陣子，才傳出早已身繫囹圄。再費盡千辛萬苦，才能探索出人關在那。然後又經過好一番折騰，家屬才能獲准到中國探視遭收押的親人，這才是問題所在！

中國領導人可以把不安份的接班同志打入黑牢，可以把諾貝爾和平獎得主劉曉波關押到臨終，可以讓富豪意外失足身亡，可以讓馬雲二話不說乖乖交出阿里巴巴的棒子。台灣人如果還在傻傻地分析猜測，NGO的李明哲、鄉政顧問李孟居、統派學者蔡金樹為什麼被抓？幾時可以安全返回台灣？老實說，未免太天真，也太高估共產黨的法律素養、太低估共產黨無差等把人當野獸隨意捕捉、關押、殺害的厲害！

（作者為新竹教育大學退休副教授）