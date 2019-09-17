美47位眾議員致函司法部　支持台灣參與國際刑警組織

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美國聯邦眾議員匡希恆等47人於上週聯名致函美國司法部長巴爾與國務卿蓬佩奧，支持台灣以觀察員身分參與「國際刑警組織」（INTERPOL），以免造成全球防治犯罪缺口，徒增世界安全風險。

匡希恆於16日發布新聞稿，並附上本月10日致龐培歐（Mike Pompeo）巴爾（William Barr）的聯名函。在這份給巴爾（William Barr）與蓬佩奧（Mike Pompeo）的信函中，議員表示，前美國總統歐巴馬（Barack Obama）於2016年3月18日簽署支持台灣以觀察員身分參加「國際刑警組織」（Interpol）法案，該法案已經生效成為美國法律。

中央社報導，這項法案要求國務卿研擬策略協助台灣取得國際刑警組織觀察員身份外，也指示由司法部與國土安全部共同轄管的國際刑警組織華盛頓分部為台灣爭取觀察員身分，並敦促該組織會員國支持台灣取得觀察員身分並參與相關活動。

信函指出，由於台灣不具國際刑警組織身份，導致無法參與全球犯罪及犯罪情資的全球警察通訊系統，僅能從美國在內的友好國家取得二手資訊，也無法即刻與國際社會分享有關犯罪與可疑活動資訊，造成全球防治犯罪的缺口，提高世界安全風險。

聯邦眾議員並要求司法部長與國務卿說明，司法部與國務院是否與國際刑警組織華盛頓分部、駐美國台北經濟文化代表處會晤與合作，並提供協助。同時也要司法部與國務院說明是否在國際刑警組織大會召開前，透過發言或投票提出台灣加入的協議草案，以及尋求其他會員國的支持。

這份聯名信函是由匡希恆（John Curtis）提出，包括眾院外交委員會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）、外委會亞太小組主席薛曼（Brad Sherman）、程序委員會主席麥高文（Jim McGovern）等共47位議員連署。