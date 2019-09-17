〈時評〉香港交易所與倫敦證交所世紀買賣 能成嗎？

最近財金界最熱門的話題，應該是香港交易所打算以天價併購英國的倫敦證券交易所。這筆世紀買賣最後會不會成功，還在未定之天，不過短短一週，卻是高潮迭起，令人目不暇給。過程中充分展現英國人百年老店，商業談判的機敏睿智，果然不是省油的燈，而香港人膽識過人及創意，不入虎穴 焉得虎子，也同樣有相當高的智慧，令人激賞。

倫敦證交所董事會極富彈性地否決香港交易所的提議，但是預留空間，沒有一刀兩斷，完全斷絕港交所的要約。港交所的回應，是再接再厲，要繼續努力溝通，促成全案。兩個證交所談判過程的睿智，兩個證交所鬥而不破，發揮商業談判高度的智慧與技巧，值得追蹤觀察。

這是21世紀國際資本市場最大的證交所交易案，談判過程曲折起伏可以理解，不可能一蹴可幾，甚至拖個幾年，也不足為奇。成敗與否，端視條件內涵，是否符合大家最大的利益，與雙方主事者的眼界、氣勢與膽識。

了解香港交易所行政總裁李小加的人都知道，他平常謹言慎行，不是一個喜歡創造話題的人物。如今由他親自出面接受記者訪問，娓娓道出港交所的計畫及期待，應該不是隨便亂打高空的想法。雙方料有相當的接觸，不致完全是郎有情，妾無意，一廂情願。只是倫敦證交所是全世界最老的金融機構，生意談判老謀深算，不在談到最佳條件，不會輕易點頭，可以理解。

港交所提出的條件很誘人，每股20.45元英磅現金，外加2.495港交所新股，交換倫敦交易所1股價格。也就是說倫敦交易所9月10日收盤價，再溢價22.9%，總價值達到390億美元，折合新台幣大約是1兆2,149億元。倫敦證交所會完全沒有興趣嗎？未必。道理很簡單，因為英國準備脱歐，倫敦證交所很清楚，它以後不可能再那麼方便，以全歐洲為目標市場，大肆發展事業版圖，快速成長，業務立即受到侷限。

香港交易所併購的條件相當不錯，除了現金之外，還包括提供其新股給倫敦證交所。也就是說，倫敦證交所亦將持有港交所的股票，這會讓倫敦證交所立即將市場跨足亞洲，對它而言，是千載難逢的機會，也順勢突破英國脫歐，可能造成的困境。香港交易所是全球第九大交易所，亞洲是第2大，僅次於東京證交所。它非常清楚，以當前國際證券市場激烈的競爭環境，如果不出奇招，採取大膽的併購策略，未來的格局，大概到此為止。倫敦證交所則是全球第四大。

併購倫敦證交所是奇招，除了可以快速將港交所業務範圍，跨足歐洲之外。不要忘記，倫敦證交所旗下還有義大利證交所、波士頓期權交易所、蒙特婁氣候交易所、多倫多證券交易所集團，業務勢力範圍，涵蓋大西洋兩岸。所以香港交易所也順勢跨足大西洋兩岸。

本案如果成功，兩蒙其利，倫敦證交所業務發展也同時進入太平洋。兩強合併，立即成為全球第三大證交所，僅次於紐約證券交易所及那斯達克證券交易所，市值達到7百億美元，對倫敦證交所同樣有利。未來在兩大證交所上市的公司，或發行的金融商品，可同時採取雙掛牌，24小時以3種貨幣，在太平洋、大西洋兩地交易，魅力大增，潛力無窮。

屬意倫敦證交所的金融機構，多如過江之鯽，2005年麥格理銀行提議15億英鎊併購，被譏為可笑。其後紐約證交所、那斯達克證交所、德國證交所都曾表達合併的意願，卻都失敗，原因很簡單，就是條件不夠誘人。倫敦證交所是英國資本市場指標性的機構，它是否能與港交所合併，已非單純的經濟或財務問題，涉及到敏感的政治議題，可以預見，美國一定會插手表示意見。

但是，英國會聽嗎？不見得，不要忘記邱吉爾的名言：沒有永遠的敵人，也沒有永遠的朋友，只有永遠的利益。英國在處理5G及華為的問題上，已經表達得很清楚，川普影響不了英國政府的決策。但是它也沒有那麼容易點頭，全案成敗還是看港交所能不能再加碼，直到提出更好的條件，讓事情回歸到基本的議題上－「是否符合英國人最大的利益」。