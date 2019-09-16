「喜樂島聯盟」將推前副總統呂秀蓮登記參選2020台灣總統

（台灣英文新聞/柯錸 綜合報導） 前副總統呂秀蓮辦公室今(16)日晚間發出新聞稿指出，呂秀蓮決定接受「喜樂島聯盟」及其他政黨的推薦，於17日向中選會登記申請為獨立總統參選人。而「喜樂島聯盟」也將於明(17)日召開記者會推薦本黨的2020年台灣正、副總統及立委參選人。

中選會將在9月18日公告總統、副總統選舉的被連署人全部名單。

我國規範總統選舉的主要法律是「總統副總統選舉罷免法」：

（一）選舉人資格：現在中華民國自由地區繼續居住六個月以上年滿20歲之國民，有選舉權；此外，在中華民國自由地區繼續居住6個月以上，現在國外，持有中華民國護照，年滿20歲以上之僑胞，亦得返國行使選舉權。

（二）候選人資格：在中華民國自由地區繼續居住6個月以上且曾設籍15年以上，年滿40歲之國民，並經政黨推薦或公民連署之提名推薦程序，得為總統、副總統候選人。

（三）提名推薦程序：有政黨推薦與公民連署這兩種提名推薦程序。就政黨推薦者，應符合最近任何一次總統、副總統或立法委員選舉，其所推薦候選人合計得票數達5%以上之政黨，得推薦一組總統、副總統候選人。就公民連署者，欲參選人須於繳交連署保證金新台幣100萬元後，於45日內取得最近一次立法委員選舉之選舉人總數1.5%之連署，始得登記為總統、副總統候選人。

2020台灣總統選舉，符合推薦一組總統、副總統候選人資格的政黨有：民主進步黨、中國國民黨、親民黨、時代力量等。

若歐崇敬以「喜樂島聯盟」身分登記參選，仍須比照未獲政黨提名的獨立參選人，須在本(9)月17日申請截止日前，向中選會申請為總統選舉被連署人；申請時應繳交100萬元保證金。要成為明(2020)年1月11日總統大選的正式總統候選人，本次連署通過門檻須達28萬384人連署，「連署書最晚須在11月2日前送交中選會」；而若屆時連署人數不足14萬192人，保證金將被沒收。