果粉召集令! iPhone 11 刷富邦J卡賺很大

全球蘋果迷引頸期盼的iPhone 11系列新機已在台灣時間9月11日凌晨1點火熱發佈，預期將掀起一波果粉搶購熱潮。台北富邦銀行率先大開優惠之門，攜手與iPhone主要銷售通路，包括全台逾1,000家5大直營電信門市(含網路)、Apple直營門市、Studio A(含網路)以及momo購物網等3大電商平台，提供卡友專屬購機回饋，不僅享最高24期0利率，單筆滿額再送刷卡金，刷目前最火紅的富邦J卡最高可獲得11%回饋，iPhone新機與高額回饋金一起輕鬆入袋！

iPhone新機每次一登場就會引起果粉、科技迷熱烈討論，據報載iPhone本次共推出3款新機，空機價格介於3~5萬元不等，北富銀特別提醒卡友們善用0利率分期購機以享有彈性付款的優勢，據內部數據顯示每逢iPhone開賣期間，分期消費佔比會由平常約25%提升至40%，足見iPhone新機熱賣亦拉抬分期消費需求大增。有鑑於此，台北富邦銀行今年特別串聯虛實通路打出「Apple直營門市、三大電商平台、五大電信門市購機全面回饋」專案，不只享最高24期分期0利率，更可獲得高額刷卡金，北富銀提醒聰明的果粉們善用富邦信用卡刷卡購機，可說是贏了面子也省下銀子!

10月底前，至台灣大哥大、中華電信、遠傳、台灣之星以及神腦等5大指定電信直營門市刷富邦J卡綁約購機金額滿3萬元，再加J卡本身的1%回饋，可拿到900元刷卡金回饋；針對年年換新機的果粉，如前往Apple store直營門市刷富邦J卡購買空機4萬元，加計J卡的1%回饋後，1,600元刷卡金輕鬆入袋。近年各大網路線上消費熱絡，知名網路購物中心如momo購物網、PChome線上購物均有20%以上的年成長率，每逢iPhone新機上市，各家網購亦紛紛祭出強打優惠以搶食營業額，因此也吸引為數不少的消費者上網購機，台北富邦銀行今年亦與momo購物網、PChome線上購物以及myfone購物合作推出「iPhone專屬限時購機優惠專案」，於指定網購平台刷富邦J卡買iPhone空機，加計J卡本身的1%後最高回饋率11%，換算後可獲得4,000元以上的刷卡金回饋，且同樣享有分期0利率優惠，讓卡友擁有iPhone 11更easy無負擔。