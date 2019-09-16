中華電信Hami Point購物賺點慶開幕　線上購物最高回饋11%

面對全新點數經濟時代，中華電信Hami Point與食衣住行育樂相關的知名品牌合作， 集結超過50間線上特約商店，推出「Hami Point購物賺點」服務，於9/16~10/15開幕慶期間， 購物最高可獲得11%點數回饋，另外加碼「填問卷賺點數」、「 購物賺點送紅包」及「最愛賺點大聲說」活動， 只要參加就有機會獲得最高999點Hami Point紅包！

最高11%回饋 挑戰市場最大 加碼好禮三重送

「Hami Point購物賺點好康」合作業者包含知名購物商城、美妝用品、 時尚穿搭品牌、運動用品、知名家電、健康生活及旅遊等， 網站囊括樂天市場、Yahoo奇摩購物中心、Booking. com、KKday、KLOOK、小三美日、神腦、愛上新鮮、 Dyson等知名品牌。只要於Hami Point官網或Hami Pay APP上，透過購物賺點服務連結前往各大網站消費， 即可獲得Hami Point回饋！其中Nike、How Travel好旅行等特約商回饋更高達11%， 提供中華電信會員更多的超值優惠！

開幕慶活動期間(9/16~10/15)推出三重加碼賺點活動， 第一重於9/18、9/25、10/2、10/9中午12: 00搶抽限量紅包，最高送出999點；第二重「線上小學堂」: 至點數任務牆回答購物賺點相關問題，即可獲得1點Hami Point！週週送出5,000份，共計20,000份； 第三重於HiNet光世代粉絲團參加「最愛賺點大聲說」活動， 留言抽獎，最高500點Hami Point免費送，詳細活動辦法請參考活動網站。

這「點」不一樣 購物好康多更多

「Hami Point點數1點等於1元」， 可折抵電話費或於中華電信全省門市消費，手機、家電、手機配件、 電話機…等。除此之外，在Hami Point購物商城上，有超過10萬件的商品可供折抵兌換； 也可下載Hami Pay APP至「生活小舖」兌換超商、家樂福、摩斯漢堡… 等90多間知名通路的電子票券；更能與Line Points、PChome P幣、OPENPOINT等多家點數進行交換， 讓消費者在運用上有更多元的選擇。 更多使用秘笈和限時加碼活動可上Hami Point官網查詢，網址