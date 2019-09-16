台灣期貨交易所與台灣指數公司　簽署指數合作契約

櫃檯買賣股票市場現況：

臺灣期貨交易所（期交所）與臺灣證券交易所（證交所）旗下子公司臺灣指數公司（臺指公司）共同簽訂指數合作契約，首次以股票結合期貨、選擇權之操作策略編製「臺灣股市期權策略系列指數」（簡稱「股市期權策略指數」），進行期、現貨跨市場指數合作，進一步滿足投信公司發行ETF、證券商發行ETN與認購售權證及機構投資者之指數應用需求。該系列指數將委託證交所計算發布，預計於108年12月正式上線。

期交所臺股期貨及臺指選擇權具高流動性及高熟悉度，而證券市場ETF蓬勃發展，ETN亦漸受到投資人青睞，商品發行人期盼有臺股期貨或臺指選擇權編製之指數可資運用，機構法人亦反映有組合期、現貨之策略型指數金融商品之投資需求，期交所、臺指公司及證交所遂合作開發「股市期權策略指數」，提供投資人更多元之指數化投資選項，不僅可提升股票、期貨市場流動性，更可使金融市場生態體系（Ecosystem）更臻完整。

「股市期權策略指數」涵蓋範圍包括：（1）由期貨、選擇權契約價格組合而成期權型指數，例如「臺股期貨指數」，可將長期持有多頭部位之累積投資績效予以指標化；（2）結合股價指數與期貨、選擇權契約之策略型指數，例如「掩護性買權（Covered Call）指數」，可表彰投資標的指數績效並賣出選擇權以增益投資報酬表現；（3）結合期權指數與股價指數之組合型指數，例如參考國外避險基金常用市場中立（Market Neutral）策略，持有股票組合，同時賣出對應單位指數期貨契約，結合多空部位操作策略，設計編製「市場中立指數」；（4）利用以上指數再編製之槓桿及反向指數。

期交所與臺指公司目前規劃優先推出「臺股期貨指數」、「市場中立指數」及「掩護性臺指買權指數」三種專屬臺灣本地市場、具有跨資產類別特色之策略型指數，作為ETF、ETN、權證或店頭市場結構型商品發行人之運用工具，以滿足市場多元需求，促進金融投資商品多元化。

臺灣期貨交易所簡介

臺灣期貨交易所（Taiwan Futures Exchange, TAIFEX）自1997年成立以來，秉持促進國內期貨市場發展為己任，並以「活絡期貨交易 服務實質經濟」作為企業願景，持續因應國內外市場脈動，提供從交易、結算至市場監理等一整套的服務平臺。透過建立高效能之衍生性金融商品交易結算機制及平臺，以活絡期貨交易，發揮期貨市場「避險增益」與「價格發現」兩大功能，達到服務實質經濟之企業願景。期交所目前商品類別涵蓋股價指數類、個股類、匯率類及商品類等，總計有近300項商品在期交所掛牌。除深耕臺灣期貨市場外，亦積極尋求全球性發展，透過立足臺灣、接軌國際，打造優質的交易環境。

臺灣指數公司簡介

臺灣指數股份有限公司（Taiwan Index Plus Corporation, TIP）於2016年1月27日由臺灣證券交易所100％轉投資設立，為一專業指數資訊服務公司，專責指數開發、維護、授權及國內外合作等主要業務。本著「指數創新、加值創富」的策略願景，以及「全球視野、在地服務」的發展方針，「臺灣指數股份有限公司」將致力於提供更優質且全方位的指數及資訊服務，進一步滿足國內外指數化投資需求，協助臺灣資本市場商品創新，強化證券相關產業發展，促進我國被動式投資市場持續成長，為國內外投資者提供資產管理的新標的，增添臺股市場動能，以提升我國資本市場競爭力。