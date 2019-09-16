108.9.16 櫃買中心 (例行記者會統計資料)

一、開戶數：

本年9月12日累積開戶數為16,287,274戶，較9月6日累積開戶數為16,277,336戶，增加9,938戶，增幅約0.06%。另本年9月12日現股當日沖銷累積開戶數為1,869,666戶，較9月6現股當日沖銷累積開戶數1,865,179戶，增加4,487戶，增幅約0.24%。

二、華僑及外國人開戶數：

本年9月12日止華僑及外國人在各證券商累積開戶數175,619戶較9月6日開戶數175,480戶，增加139戶，增幅約0.08%。

三、股票成交量值概況：

(一)本年度上櫃股票截至9月12日止日均值為306.07億元，總成交金額為51,419.86億元，其中盤後定價交易金額為170.57億元。另本年度截至9月12日止現股當日沖銷交易總買進成交金額占市場比重為33.61%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額占市場比重為33.65%。

(二)本年度第二季季成交值達1億元以上之自然人投資人為3,179人。

(三)本年度興櫃股票截至9月12日均值為7.54億元，總成交金額為1,267.56億元。

四、本年度上櫃有價證券截至9月12日止信用交易概況：

(一)得為信用交易家數計644家，較上週(截至9月6日止)得為信用交易家數643家，增加1家。

(二)融資餘額為493.08億元，較上週(截至9月6日止)融資餘額495.19億元，減少2.11億元，減幅約0.43%。

(三)融券餘額為93,810張，較上週(截至9月6日止)融券餘額92,205張，增加1,605，增幅約1.74%。

(四)本年度信用交易成交值（不含資券相抵）之比例為12.24%，較上週(截至9月6日止)之比例12.28%，減少0.04%。

(五)本年度資券相抵交易成交值之比例為0.38%，較上週(截至9月6日止)之比例0.38%，增加0%。

櫃檯買賣債券市場概況：

本(108)年度截至9月12日止，累計營業天數170日

一、債券上櫃概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)政府公債已上櫃計123期，發行餘額為5兆4,466.17億元，較上週減少800億元。

(二)普通公司債已上櫃計111家554期，發行餘額為1兆9,076.8億元，較上週增加154.5億元。

(三)轉換公司債已上櫃計153家181期，發行餘額為1,215.27億元，較上週增加6.3億元。

(四)交換公司債已上櫃計1家1期，發行餘額3.34億元，較上週減少0.57億元。

(五)金融債券已上櫃計36家362期，發行餘額為9,443.41億元，本週無異動。

(六)受益證券方面，金融資產證券化計3期，發行餘額為41.63億元，本週無異動。

(七)外幣計價國際債券已上櫃計654期約1,729.20億美元，較上週減少7.16億美元。

二、債券交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)新臺幣債券總成交金額為32兆4,978.63億元，日均值為1,911.64億元，包含：

1.買賣斷交易4兆8,340.70億元，日均值為284.36億元，佔總成交金額比例為14.88%，其中：

(1)等殖成交系統買賣斷成交金額為3兆3,349.12億元，佔買賣斷成交金額比率為68.99%。

(2)營業處所買賣斷成交金額為1兆4,991.58億元，佔買賣斷成交金額比率為31.01%（包含政府債券7,358.05億元，日均值為43.28億元；普通公司債6,237.40億元，日均值為36.69億元；金融債券1,214.71億元，日均值為7.15億元；外國債券181.42億元，日均值為1.07億元）。

2.附條件交易27兆6,637.93億元，日均值為1,627.28億元，佔總成交金額比例為85.12%，其中等殖成交系統成交金額為3,232.89億元，佔附條件成交金額比率為1.17%。

(二)國際債券

1.買賣斷交易，以美元計價之成交金額為6.88億美元，以人民幣計價之成交金額為28.68億人民幣，以紐幣計價之成交金額為0.06億紐幣，以南非幣計價之成交金額為0.1億南非幣。

2.附條件交易，以美元計價之成交金額為92.34億美元，以人民幣計價之成交金額為123.63億人民幣。

(三)債券自營商總公司計77家，其中得經營債券等殖成交系統買賣業務者計74家。

三、證券新金融商品交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)債券借貸/融券交易：累計成交面額為2,923.5億元，其中營業處所成交0億元，

等殖成交系統成交2,923.5億元。

(二)公債發行前交易：累計成交面額為3,151.5億元。

(三)轉換公司債資產交換：

1.固定收益交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計503.83億元，本年度累計成交金額為311.25億元。

2.選擇權交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計785.83億元，本年度累計成交金額為546.94億元。

(四)利率衍生性商品：

1.利率交換：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家，契約流通餘額共計4,677.60億元，本年度累計成交金額為1,260.32億元。

2.店頭衍生性商品電腦交易系統：目前簽約共37家，本年度累計成交金額2,544億元。

(五)結構型商品交易：目前已申報開辦本項業務之證券商共15家，契約流通餘額共計575.85億元，本年度累計成交金額1,667.93億元。

(六)股權衍生性商品：目前已申報開辦本項業務之證券商共12家，契約流通餘額共計5.62億元，本年度累計成交金額108.65億元。

(七)外幣保證金交易：目前已通過申請本項業務之槓桿交易商共3家，本年度累計成交金額3,798.58億元。

上櫃相關業務:

一、截至108年9月12日上櫃股票辦理情形：

(一)股票已上櫃家數：773家 (包含外國公司35家)

(二)當年度累計上櫃掛牌公司：13家

(三)本中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數5家(鑫創電子、富致、新盛力、豆府、安碁資訊)

(四)董事會通過，待核發同意函：0家

(五)俟董事會核議：0家

(六)待審議：4家 (東捷資訊、明達醫、捷流閥業、伊雲谷)

二、截至108年9月12日興櫃股票辦理情形：

(一)股票已櫃檯買賣家數：240家 (包含外國公司7家)

(二)當年度累計興櫃掛牌公司：20家

(三)目前已受理尚未櫃檯買賣家數：3家 (震南鐵、豐技生技、達勝)

(四)當年度累計受理櫃檯買賣家數：21家（90至107年度累計申請計1,626家）

三、截至108年9月12日創櫃板辦理情形：

(一)目前登錄創櫃板家數：90家

(二)累計登錄創櫃板家數：157家

(三)當年度累計輔導家數：19家（102至107年度累計輔導計290家）

四、截至108年9月12日上櫃、興櫃、創櫃板總家數：1,103家

五、截至108年9月12日除一般股票外之上櫃股票辦理情形：

(一)TDR已掛牌家數：1家

(二)可轉換特別股已掛牌支數：1支

六、預計於未來一週掛牌公司(108.9.15~108.9.21)：

(一)一般類股：

6680 鑫創電子【兆豐】 (108年9月16日) 承銷價：60元

4931 新盛力【台新】 (108年9月17日) 承銷價：18元

(二)興櫃股票：

無