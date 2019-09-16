921地震20週年 新北德音國小防災演練

新北市政府教育局今(16)日於五股區德音國小辦理「在地化複合型防災示範演練」，適逢921地震20週年，副市長謝政達與學童共同參與演練，與小朋友一起實作抗震保命三步驟「趴下、掩護、穩住」，期許新北市學子們均能成為防災小達人，並透過植樹紀念活動象徵撫平大地傷痕，展現永續生態及建立防災意識。
副市長謝政達表示，921地震距今已20年，新北市幅員廣闊，學校人數高達40萬餘人，因應各種天然災害潛勢應做足萬全的準備，每學期均結合中央氣象局的地震預警系統進行防災演練，新北已連續7年榮獲行政院災害防救訪評第一名的殊榮，期許校校皆為防災韌性校園，從小為孩子扎根防災教育，落實災前預防及災時應變的決心。
德音國小沈玉芬校長說，學校連續4年獲得全國防災校園建置學校獎項，以多元創意來推動校園防災，校內有3台防災體驗車，自行設計研發各有不同特色，包含桌遊及防災繪本可供學生於校內運用體驗，活動式手偶屏風可供學生學習防災手偶劇演出，於過程中可以學習不同災害潛勢特性及避難疏散觀念，其中1台可變身為腳踏車讓學生運用車中教具進入周邊社區做防災宣導，教導里民正確防災觀念加強學校與社區防災意識之連結。除了設計有趣的課程及防災體驗車之外，也透過不同腳本情境的防災演練，讓師生在面臨災害時能處變不驚，多一分防災知能，減一分災害損失，
教育局表示，這次德音國小的防災演練是考量五股區位於地震帶，平實的演練，都是為了培養學校防災自救能力，例如能讓地震發生時，師生可以迅速地進行「趴下、掩護、穩住」抗震保命三步驟，也能準確依循總指揮官的疏散指示及校園避難疏散路線圖，疏散至操場集結。不同情境的演練，也是為發生災害時能本能保護自己，期許新北各校帶領學生一起增強防災自救能力，讓災損降至最低。