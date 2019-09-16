921地震20週年 新北德音國小防災演練

新北市政府教育局今(16) 日於五股區德音國小辦理「在地化複合型防災示範演練」， 適逢921地震20週年，副市長謝政達與學童共同參與演練， 與小朋友一起實作抗震保命三步驟「趴下、掩護、穩住」， 期許新北市學子們均能成為防災小達人， 並透過植樹紀念活動象徵撫平大地傷痕， 展現永續生態及建立防災意識。

副市長謝政達表示，921地震距今已20年，新北市幅員廣闊， 學校人數高達40萬餘人， 因應各種天然災害潛勢應做足萬全的準備， 每學期均結合中央氣象局的地震預警系統進行防災演練， 新北已連續7年榮獲行政院災害防救訪評第一名的殊榮， 期許校校皆為防災韌性校園，從小為孩子扎根防災教育， 落實災前預防及災時應變的決心。

德音國小沈玉芬校長說，學校連續4年獲得全國防災校園建置學校獎 項，以多元創意來推動校園防災，校內有3台防災體驗車， 自行設計研發各有不同特色， 包含桌遊及防災繪本可供學生於校內運用體驗， 活動式手偶屏風可供學生學習防災手偶劇演出， 於過程中可以學習不同災害潛勢特性及避難疏散觀念， 其中1台可變身為腳踏車讓學生運用車中教具進入周邊社區做防災宣 導，教導里民正確防災觀念加強學校與社區防災意識之連結。 除了設計有趣的課程及防災體驗車之外， 也透過不同腳本情境的防災演練，讓師生在面臨災害時能處變不驚， 多一分防災知能，減一分災害損失，

教育局表示，這次德音國小的防災演練是考量五股區位於地震帶， 平實的演練，都是為了培養學校防災自救能力， 例如能讓地震發生時，師生可以迅速地進行「趴下、掩護、穩住」 抗震保命三步驟， 也能準確依循總指揮官的疏散指示及校園避難疏散路線圖， 疏散至操場集結。不同情境的演練， 也是為發生災害時能本能保護自己， 期許新北各校帶領學生一起增強防災自救能力，讓災損降至最低。