上週外資在集中市場買超193.88億元

據台灣證券交易所統計,上週(2019/9/9~2019/9/12)外資在集中市場總買進金額為1,392.11億元，總賣出金額為1,198.23億元,買超為193.88億元。另統計自2019年年初至9月12日止,外資總買進金額為5兆3,731.87億元，總賣出金額為5兆4,053.17億元,累計賣超為321.30億元。外資總持有股票(包括原始股東持股及自集中市場買進之持股)市值為13兆2,217.39億元新台幣，占全體上市股票市值的40.57%，較9月6日的13兆1,652.23億元新台幣，增加565.16億元。

就個股比較部分

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為:

第一名:群創:買進157,306千股,賣出95,435千股,買超61,871千股。

第二名:友達:買進174,625千股,賣出116,331千股,買超58,294千股。

第三名:新光金:買進104,084千股,賣出61,662千股,買超42,422千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為:

第一名:臺企銀:買進12,624千股,賣出30,433千股,賣超17,809千股。

第二名:欣興:買進18,837千股,賣出29,076千股,賣超10,239千股。

第三名:燿華:買進24,060千股,賣出34,066千股,賣超10,006千股。