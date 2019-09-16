小三通自由行 20日起恢復

金門縣政府表示，中國出入境管理部門公告，自20日起恢復受理20個城市對金門、馬祖、澎湖小三通個人旅遊簽注申請。縣府說，這對仰賴小三通的金門觀光產業是強心針。

金門縣政府發布新聞稿表示，縣府經歷了一個多月來的奔走、溝通，終獲中方務實回應，並自20日起恢復20個海西自由行城市居民，得辦理赴金馬澎個人旅遊簽注申請。

新聞稿指出，包括福建省（福州、廈門、漳州、泉州、龍岩、莆田、三明、南平、寧德）、浙江省（溫州、麗水、衢州）、江西省（撫州、上饒、鷹潭、贛州）與廣東省（梅洲、潮州、汕頭、揭陽）等20個城市，自20日起均可循小三通至金門、馬祖與澎湖自由行，可望有效降低大三通自由行暫停所帶來產業衝擊。

金門縣長楊鎮浯表示，限縮自由行對金門旅遊造成非常大衝擊，經過這段時間的努力，今天能有正面的回應，代表大家對金門這個特殊處境的理解；希望兩岸當局今後在有關金門發展上能夠更多的同理心和支持。

澎湖縣長賴峰偉指出，澎湖每年觀光客近120萬人次，但前2年中國遊客銳減，2017年3333人、2018年3890人，今年1至8月已回升至4907人，超越前兩年。中客雖非澎湖目前觀光主力，但著眼於長遠發展，且澎湖計畫發展秋冬旅遊，延長觀光季，因此仍積極開發中客市場。

中國文化和旅遊部公告自8月1日起暫停中國47個城市居民赴台自由行，楊鎮浯收到訊息後致電國台辦關切並表達立場，同時在8月12日和澎湖縣長賴峰偉、連江縣長劉增應拜會國台辦主任劉結一，爭取對於金門、馬祖、澎湖的旅遊政策，應有區隔作為。