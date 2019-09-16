台索邦誼生變 蔡英文：中國影響台灣選舉的企圖不會得逞

（台灣英文新聞/ 政治組 綜合報導）索羅門群島與我國斷交，外交部長吳釗燮召開記者會宣佈全面停止雙邊合作計畫。總統蔡英文今（16）日晚間7點30分親上火線，譴責中國企圖影響台灣選舉的惡行，這是對國際秩序的公然挑戰。

索羅門執政黨團今（16）日開會討論與台邦交議題，並進行投票。表決結果表明，27國支持斷交，無人支持台灣。

吳釗燮針對索國內閣這項決議表達遺憾，因此宣佈與索國斷交。

總統蔡英文晚間召開記者會，對於索國政府與中國建交的決定，表達強烈遺憾與譴責。

她說，「過去幾年中國一再透過金錢，打壓台灣在國際的空間，這不僅是對台灣的威脅，更是對國際秩序的公然挑戰。台灣不會予取予求，不競逐金錢外交，

更何況，中國的金源承諾，通常只是空頭支票。台灣醫療農業教育文化上的協助，也從來不是金錢可以衡量的。」

蔡英文說，明日起，將關閉駐索國使館，並撤回所有派駐索國的技術團、醫療團成員。

她也感謝這些為兩國邦誼奮戰到最後一刻的外交戰士，他們未完成的合作計畫令人遺憾，也是索國人民的損失，但這是索國政府的決定。

蔡英文批評，中國正透過斷我邦交國的方式與各種加壓手段，打擊台灣民心士氣，迫使台灣接受一國兩制，相信台灣2300萬人民都不同意，不會屈服，中國影響台灣政治的企圖也不會得逞。

台灣與索羅門群島邦誼悠久，長達36年，索國也是台灣在南太平洋最大的友邦。在與索國斷交之後，台灣邦交國降至16國，絕大多數分佈在南太平洋與非洲等地。

《自由》報導，近日傳聞，中國頻向海地招手，表示願意加強與海地的雙邊關係，提供優惠貸款等援助。外交部對此澄清我國與海地邦誼穩固，各項計畫均順利實施中。海地官員也持續支持我國在國際上的各項參與。