台索正式斷交 吳釗燮：立即撤離我大使館與技術團

（台灣英文新聞/ 政治組 綜合報導）外交部吳釗燮今（16）日晚間召開記者會，宣佈即日起終止與索羅門群島正式外交關係，全面停止雙邊合作計畫。這也是總統蔡英文上任以來，第6個與我國斷交的國家，目前只剩下16個邦交國。

《自由》報導，索羅門執政黨團今（16）日開會討論與台邦交議題，並進行投票。表決結果顯示，27席支持斷交，無人支持台灣。吳釗燮針對索國內閣這項決議表達遺憾，因此宣佈與索國斷交。

吳釗燮表示，立即撤離我國大使館、技術團、醫療中心與相關人員，並要求索羅門立即撤離其駐台人員。他也在記者會中抨擊中國挖台灣墻角。

吳釗燮表示，「索羅門群島枉顧與台36年來的邦誼，中國政府再次透過金錢外交手段，並承諾華而不實的鉅額援助，收買少數政客，並讓索國政府趕在中國國慶前通過決策，刻意在我總統及立委大選前進行攻擊，影響我國選舉的企圖昭然若揭。」

吳釗燮也表示，他將負起相關政治責任，也已向總統蔡英文報告。

尷尬的是，我國外交部政務次長徐斯儉今（16）日才抵達索羅門進行訪問，企圖在最後關鍵挽救，但仍無力回天。外交部將安排徐斯儉盡速回台。

索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞4月重新執政後，宣佈重新檢視台索關係，當時便不斷傳出索羅門與中國接觸的消息。

8月索國派出使團與中國進行接觸並提出報告，我外交部批評報告過於偏頗，缺乏全面考量。

《東森》報導，索國訪團赴北京進行訪問時，便與北京當局敲定一筆5億美元，相當於新台幣150億元的金援案。

索羅門群島是總統蔡英文2016年就職以來，與我國斷交的第6個國家，先前斷交的國家包括聖多美普林西比、巴拿馬、多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多。